Οριακές-διακυμάνσεις-στη-wall-street-ελέω-των-αρνητικών-στοιχείων-για-τον-πληθωρισμό-χονδρικής

Οι μετοχές της Wall Street ανέκαμψαν από τα χαμηλά της ημέρας και έκλεισαν με μεικτά πρόσημα την Πέμπτη (14/8), καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε αγορές παρά την αρνητική έκθεση για τον πληθωρισμό χονδρικής.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 0,02% στις 44.911,26 μονάδες, ο S&P 500 ανέβηκε κατά 0,03% στις 6.468,54 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κατέγραψε ήπια πτώση 0,01% και διαμορφώνεται στις 21.710,67 μονάδες.

Οι κύριοι μέσοι όροι υποχώρησαν νωρίτερα την ημέρα, αφού ο δείκτης τιμών παραγωγού του Ιουλίου έδειξε ότι η μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ δεν είναι καθόλου εγγυημένη.

Βεβαίως, ορισμένοι επενδυτές αγνόησαν αυτό το ποσοστό, καθώς η έκθεση έδειξε ότι η αύξηση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη «διαχείριση χαρτοφυλακίου» και στις αεροπορικές τιμές. Χωρίς αυτούς τους παράγοντες, τα ποσοστά θα ήταν πολύ πιο κοντά στις εκτιμήσεις.

Παρά το υψηλότερο ποσοστό πληθωρισμού, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της Fed έδιναν περίπου 91% πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων το Σεπτέμβριο, ελαφρώς χαμηλότερο από την προηγούμενη ημέρα, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME. Ωστόσο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης απέκλεισαν κάθε πιθανότητα μείωσης κατά μισή μονάδα.

«Φαίνεται αρκετά σαφές σε αυτό το σημείο ότι οι δείκτες τιμών παραγωγού δεν ήταν αρκετοί για να αποτρέψει τη Fed από μια άλλη μείωση ή να την οδηγήσει σε έναν κύκλο μειώσεων», δήλωσε ο Scott Ladner, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της Horizon Investments. «Νομίζω ότι οι άνθρωποι σκέφτονται, ναι, δεν ήταν μια εξαιρετική δημοσίευση του δείκτη τιμών παραγωγού — σίγουρα δεν είναι αυτό που θα θέλαμε να δούμε. Αλλά θα πρέπει να δούμε μερικές ακόμα πριν πιστέψουμε πραγματικά ότι βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον επανεκκίνησης του πληθωρισμού, το οποίο είναι πραγματικά αυτό που μπορεί να βγάλει τη Fed από την πορεία της».

«Άλμα» σχέδον 2% για το πετρέλαιο – Απώλειες για τον χρυσό

Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού τύπου Brent για τον Οκτώβριο, να κλείνουν την ημέρα με κέρδη 1,92% και διαμορφώθηκαν στα 66,89 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, οι τιμές του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) για το Σεπτέμβριο, ενισχύθηκαν κατά 2,14% στα 63,99 δολάρια.

Τέλος, ο χρυσός υποχωρεί κατά 0,72% και διαμορφώθηκε στα 3,383.90 δολάρια η ουγγιά.