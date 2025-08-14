Ο-άνθρωπος-που-έστειλε-το-βιογραφικό-του-σχεδόν-3.700-φορές-σε-7-χρόνια

Όχι δεκάδες, ούτε εκατοντάδες αλλά χιλιάδες ήταν οι προσπάθειες του 67χρονου Μαρκ Πόρτερ να βρει εργασία.

Συγκεκριμένα υπέβαλε αίτηση σχεδόν 3.700 φορές τα τελευταία επτά χρόνια. Μάλιστα ο όγκος των αιτήσεων ήταν τέτοιος που αναγκάστηκε να τηρεί αρχείο για να παρακολουθεί την πορεία των αιτήσεων που είχε υποβάλει.

Για τις θέσεις για τις οποίες έστειλε το βιογραφικό του, έλαβε απορριπτική απάντηση για τις 224 φορές.

Αφού απολύθηκε από την εργασία του στις αρχές του 2018, σε ηλικία 60 ετών τότε, ο Πόρτερ δεν μπόρεσε να βρει άλλη μόνιμη θέση εργασίας, παρά το γεγονός ότι κατέχει πτυχίο από το Boston College και δεκαετίες εργασιακής εμπειρίας. Συνήθως δεν φτάνει ούτε στο στάδιο της συνέντευξης, κάτι που τον έχει οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι η ηλικία του είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην διαδικασία.

Στο διάστημα των επτά ετών που ακολούθησε απασχολήθηκε σε διάφορες προσωρινές θέσεις, η τελευταία από τις οποίες έληξε το καλοκαίρι του 2024, όταν η υπάλληλος που αντικαταστούσε επέστρεψε από άδεια μητρότητας.

Η ιστορία του Πόρτερ είναι ενδεικτική των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν πολλοί ηλικιωμένοι Αμερικανοί, σχολιάζει το Business Insider: Δυσκολεύονται να βρουν δουλειά, «τρώνε» τις αποταμιεύσεις τους και βλέπουν τη συνταξιοδότησή τους να μειώνεται.

Στις προκλήσεις έρχεται να προστεθεί η υποτονική αγορά εργασίας. Ενώ το ποσοστό ανεργίας για τους Αμερικανούς ηλικίας 55 ετών και άνω παραμένει χαμηλό σε σύγκριση με τα ιστορικά επίπεδα, έχει αυξηθεί τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς διάφοροι παράγοντες έχουν οδηγήσει πολλές εταιρείες στη μείωση των προσλήψεων.

Οι αμερικανικές επιχειρήσεις προσλαμβάνουν πλέον σχεδόν με τον πιο αργό ρυθμό εδώ και πάνω από μια δεκαετία, και οι θέσεις εργασίας γραφείου, οι οποίες περιλαμβάνουν το λογιστήριο που είναι ο τομέας του Πόρτερ, έχουν επηρεαστεί σημαντικά.