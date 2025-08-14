Ο-Τραμπ-τηλεφώνησε-στον-υπουργό-Οικονομικών-της-Νορβηγίας-για-τους-δασμούς-και…-το-Νόμπελ

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε τον Ιούλιο στον υπουργό Οικονομικών της Νορβηγίας για να συζητήσουν τους εμπορικούς δασμούς, ρώτησε επίσης για το Νόμπελ Ειρήνης, αναφέρει η νορβηγική οικονομική εφημερίδα Dagens Naeringsliv.

Κάποιες χώρες -μεταξύ των οποίων το Ισραήλ, το Πακιστάν και η Καμπότζη- έχουν προτείνει τον Τραμπ για το Νόμπελ, για τη μεσολάβηση του Αμερικανού προέδρου σε ειρηνευτικές συμφωνίες ή εκεχειρίες. Αλλά και ο ίδιος έχει δηλώσει ότι αξίζει την ύψιστη αυτή διάκριση, με την οποία έχουν τιμηθεί τέσσερις πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ.

«Από το πουθενά, ενώ ο υπουργός Οικονομικών Γενς Στόλτενμπεργκ περπατούσε στον δρόμο στο Όσλο, ο Ντόναλντ Τραμπ τον πήρε τηλέφωνο», ανέφερε η Dagens Naeringsliv, επικαλούμενη πηγές που δεν κατονομάζει.

«Ήθελε το βραβείο Νόμπελ – και να συζητήσει για δασμούς», προσθέτει.

Εκατοντάδες προτάσεις κατατίθενται κάθε χρόνο. Οι νομπελίστες επιλέγονται από τη Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ, της οποίας τα πέντε μέλη διορίζονται από το κοινοβούλιο της Νορβηγίας σύμφωνα με τη διαθήκη του Σουηδού βιομηχάνου του 19ου αιώνα Άλφρεντ Νόμπελ. Η ανακοίνωση γίνεται τον Οκτώβριο στο Όσλο.

Η νορβηγική εφημερίδα αποκαλύπτει ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ έφερε στη συζήτηση στο βραβείο σε συνομιλία με τον Στόλτενμπεργκ, πρώην Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Στόλτενμπεργκ δήλωσε ότι η τηλεφωνική επικοινωνία έγινε για να συζητηθούν οι εμπορικοί δασμοί και η οικονομική συνεργασία πριν από τηλεφωνική συνομιλία του Αμερικανού προέδρου με τον Νορβηγό πρωθυπουργό Γιόνας Στέρε.

Σε ερώτημα αν ο Τραμπ έφερε τη συζήτηση στο βραβείο Νόμπελ, ο Στόλτενμπεργκ απάντησε: «Δεν θα επεκταθώ περισσότερο για το περιεχόμενο της συνομιλίας».

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου, μεταξύ τους ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ και ο Αμερικανός Εμπορικός Εκπρόσωπος Τζέιμισον Γκριρ, συμμετείχαν στην τηλεφωνική κλήση, τόνισε ο Στόλτενμπεργκ.

Ο Λευκός Οίκος στις 31 Ιουλίου ανακοίνωσε δασμούς ύψους 15% στις εισαγωγές από τη Νορβηγία, ίδιο ποσοστό με αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Την Τετάρτη ο Στόλτενμπεργκ δήλωσε ότι η Νορβηγία και οι ΗΠΑ ακόμη βρίσκονται σε συνομιλίες σχετικά με τους δασμούς.

Ο Λευκός Οίκος, το υπουργείο Οικονομικών της Νορβηγίας και η νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ δεν απάντησαν σε αιτήματα του Reuters για σχόλια.