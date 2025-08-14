Ποια-είναι-η-συνταγή-της-alfa-για-κέρδη-7,5-εκατ.-ευρώ

Η Κοζάνη μπορεί να μην είναι η πρώτη τοποθεσία που έρχεται στο μυαλό όταν μιλάμε για πίτες, όμως η Αθανάσιος Δ. Κουκουτάρης Α.Ε.Β.Ε., γνωστή με το brand alfa, έχει μετατρέψει τη βάση της στη Δυτική Μακεδονία σε βάση για την κατεψυγμένη ζύμη.

Το γεγονός αποτυπώνεται στις οικονομικές επιδόσεις. Πέρυσι οι πωλήσεις άγγιξαν τα 69 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 8% σε σχέση με το 2023, και τα κέρδη προ φόρων τα 7,5 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία, με ιστορία από το 1952, συνεχίζει να ποντάρει σε τρεις βασικούς άξονες, καινοτομία προϊόντων, ενίσχυση εξαγωγών και επενδύσεις στην παραγωγή. Το λανσάρισμα της Μπουγάτσας Χωρίς Ζάχαρη και των νέων ατομικών προϊόντων, όπως τα Κιμαδοπιτάκια και τα Κοτοπιτάκια, αντανακλούσαν την προσπάθεια της alfa να συντονιστεί με τις σύγχρονες διατροφικές τάσεις και να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο σε κατηγορίες με αυξημένη ζήτηση.

Στον τομέα των εξαγωγών, η χρονιά, σύμφωνα με όσα αναφέρει η διοίκηση της εταιρείας στις οικονομικές καταστάσεις, χαρακτηρίστηκε από άνοδο πωλήσεων σε Ε.Ε., Μέση Ανατολή και Βόρεια Αμερική. Στις οικονομικές καταστάσεις δεν αναφέρονται ποσοστά επί του τζίρου, αλλά γίνεται λόγος για «σημαντική αύξηση» και για στόχο περαιτέρω ενίσχυσης του εξαγωγικού χαρτοφυλακίου το 2025.

Η εταιρεία δεν περιορίζεται στο λιανεμπόριο και στις εξαγωγές. Το κανάλι HoReCa αποτελεί δεύτερο πυλώνα ανάπτυξης. Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει σε τεχνολογική αναβάθμιση και αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας.

Οι συνολικές επενδύσεις πέρυσι ανήλθαν στα 1,58 εκατ. ευρώ, κυρίως σε τεχνολογικό εξοπλισμό, γραμμές παραγωγής, ψυκτικούς θαλάμους και έργα ενεργειακής αναβάθμισης και εφέτος προβλέπεται συνέχιση με στόχο την αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας και τη μείωση ενεργειακού κόστους (π.χ. φωτοβολταϊκά).

Η διοίκηση έχει προτείνει τη διανομή μερίσματος 1,5 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2024, διατηρώντας πολιτική ανταμοιβής των μετόχων, σε ισορροπία με την ανάγκη επανεπένδυσης κερδών για περαιτέρω ανάπτυξη.

Η alfa απασχόλησε πέρυσι κατά μέσο όρο 423 εργαζομένους, έναντι 408 το 2023, και οι συνολικές αμοιβές και έξοδα προσωπικού ανήλθαν σε 11,02 εκατ. ευρώ (από 9,92 εκατ. ευρώ το 2023). Για τη φετινή χρονιά η στόχευση είναι η εδραίωση σε ώριμες αγορές, είσοδο σε νέες, εμπλουτισμό χαρτοφυλακίου με καινοτόμα προϊόντα και περαιτέρω επενδύσεις σε τεχνολογία και παραγωγή.