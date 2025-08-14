Πτώση-στη-wall-street-μετά-τα-υψηλότερα-του-αναμενόμενου-στοιχεία-για-τον-πληθωρισμό-χονδρικής

Οι μετοχές της Wall Street υποχωρούν την Πέμπτη (14/8), μετά τη δημοσίευση νέας έκθεσης για τον πληθωρισμό, η οποία έδειξε ότι το κόστος χονδρικής αυξήθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον περασμένο μήνα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει πτώση 0,40% στις 44.744,91 μονάδες, ο S&P 500 διολισθαίνει κατά 0,28% στις 6.448,21 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq υποχωρεί κατά 0,12% και διαμορφώνεται στις 21.687,45 μονάδες.

Οι δείκτες αναφοράς δέχθηκαν ένα πλήγμα αυτή την εβδομάδα μετά την δημοσίευση της έκθεσης για τον πληθωρισμό των τιμών καταναλωτή για τον Ιούλιο, η οποία ήταν χαμηλότερη από το αναμενόμενο. Η έκθεση αυτή ενίσχυσε τις ελπίδες των επενδυτών για μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ το Σεπτέμβριο.

Ωστόσο, οι επενδυτές έμειναν απογοητευμένοι μετά την ανακοίνωση του δείκτη τιμών παραγωγού για τον Ιούλιο, ο οποίος έδειξε ότι μια τέτοια μείωση των επιτοκίων δεν είναι καθόλου εγγυημένη. Οι τιμές χονδρικής αυξήθηκαν κατά 0,9% τον μήνα, πολύ περισσότερο από το 0,2% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Dow Jones. Οι τιμές χονδρικής μπορούν να αποτελέσουν μια ένδειξη για το δείκτη για τις τιμές καταναλωτή.

Ορισμένοι επενδυτές αγνόησαν το δείκτη τιμών παραγωγού, καθώς η έκθεση έδειξε ότι η αύξηση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη «διαχείριση χαρτοφυλακίου» και στις αεροπορικές τιμές. Χωρίς αυτούς τους παράγοντες, τα στοιχεία θα ήταν πολύ πιο κοντά στις εκτιμήσεις.

Παρά τον υψηλότερο δείκτη πληθωρισμού, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της Fed αποτιμούσαν σε περίπου 93% τις πιθανότητες μείωσης των επιτοκίων το Σεπτέμβριο, ελαφρώς χαμηλότερα από την προηγούμενη ημέρα, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME. Ωστόσο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης απέκλεισαν κάθε πιθανότητα μείωσης κατά μισό σημείο.