Στα-«πράσινα»-οι-ευρωαγορές-με-φόντο-την-επικείμενη-συνάντηση-Τραμπ-Πούτιν

Οι ευρωαγορές έκλεισαν σε υψηλότερα την Πέμπτη (14/8), καθώς οι επενδυτές περίμεναν τη σύνοδο κορυφής μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και του Προέδρου της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, στην Αλάσκα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κατέγραψε άνοδο 0,55% και διαμορφώθηκε στις 553,86 μονάδες.

Όσον αφορά στα σημαντικότερα χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX ανέβηκε κατά 0,75% στις 24.366,82 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,13% στις 9.177,24 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κατέγραψε άνοδο 0,84% στις 7.870,34 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB καταγράφει κέρδη 0,95% και βρίσκεται στις 42.772,00 μονάδες, ο ισπανικός IBEX ενισχύθηκε κατά 1,09% στις 15.184,10 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI υποχώρησε κατά 0,47% και έκλεισε στις 7.722,76 μονάδες.

Τα κέρδη υποστηρίχθηκαν, επίσης, από νέα οικονομικά στοιχεία, με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της ευρωζώνης να αυξάνεται κατά 0,1% το δεύτερο τρίμηνο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δείκτης BEL 20 του Βελγίου έφτασε σε ιστορικό υψηλό. Εν τω μεταξύ, η βιομηχανική παραγωγή στην ευρωζώνη μειώθηκε κατά 1,3% τον Ιούνιο.

Τέλος, η Airbus σημείωσε άνοδο 2,25%, η Rheinmetall ενισχύθηκε κατά 3,01% και η Ferrari κινήθηκε ανοδικά κατά 3,78%.