Στον-«πάγο»-η-κυκλοφορία-του-νέου-μοντέλου-της-deepseek

Oι κινεζικές αρχές ενθάρρυναν την DeepSeek να χρησιμοποιήσει τον επεξεργαστή Ascend της Huawei αντί για τα συστήματα της Nvidia, μετά την κυκλοφορία του μοντέλου R1 τον Ιανουάριο.

Ανέβαλε την κυκλοφορία του νέου της μοντέλου η DeepSeek, αφού απέτυχε να το εκπαιδεύσει χρησιμοποιώντας τα τσιπ της Huawei, σύμφωνα με τους Financial Times.

H κινεζική startup αντιμετώπισε συνεχόμενα τεχνικά προβλήματα κατά τη διαδικασία εκπαίδευσης του R2 με τα τσιπ Ascend, γεγονός που την ώθησε να χρησιμοποιήσει τόσο τα τσιπ της Nvidia όσο και αυτά της Huawei.

Οι δυσκολίες της DeepSeek δείχνουν πώς τα κινεζικά τσιπ εξακολουθούν να υστερούν σε σχέση με τα αμερικανικά για κρίσιμες εργασίες, με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η δεύτερη ισχυρότερη οικονομία του κόσμου στην προσπάθειά της για τεχνολογική αυτάρκεια να επιμένουν.

Το πισωγύρισμα για την κινεζική ΑΙ επιχείρηση υπογραμμίζει τα όρια της προσπάθειας του Πεκίνου να αντικαταστήσει την αμερικανική τεχνολογία, όπως τονίζουν οι FT.