Τα-παπούτσια-έξω:-Οι-startups-της-Σίλικον-Βάλεϊ-αλλάζουν-τους-ενδυματολογικούς-κανόνες

Ένας υπάλληλος της Cursor έκανε γνωστό με ανάρτησή του στο X ότι τα γραφεία της εταιρείας στο Σαν Φρανσίσκο έχουν πολιτική που απαγορεύει τα παπούτσια. Και αρκετές startups φαίνεται να συμφωνούν με αυτή την προσέγγιση.

Στην ανάρτησή του ο Μπεν Λανγκ Lang, υπάλληλος της startup εργαλείων κωδικοποίησης Cursor, δημοσίευσε δύο φωτογραφίες με παπούτσια που είναι τοποθετημένα στο πάτωμα σε ένα μέρος που μοιάζει περισσότερο με την είσοδο διαμερίσματος κάποιου που κάνει πάρτι παρά με τα γραφεία μιας εταιρείας αξίας 9,9 δισ. δολαρίων. «Το γραφείο της Cursor στο Σαν Φρανσίσκο», ξεκαθαρίζει ο Λανγκ στην ανάρτηση.

Cursor office(s) in San Francisco https://t.co/6m68bUAghD pic.twitter.com/i0mf9S2B07 — Ben Lang (@benln) August 12, 2025

Σε μια άλλη ανάρτησή ανέφερε ότι έχει εργαστεί μόνο σε startup επιχειρήσεις με πολιτική απαγόρευσης παπουτσιών και είναι περίεργος αν ισχύει ο ίδιος ενδυματολογικός κώδικας και σε άλλες εταιρείες.

Τελικά έλυσε την απορία μόνος του δημοσιεύοντας μια λίστα με 25 άλλα γραφεία startup επιχειρήσεων με «γραφεία όπου απαγορεύονται τα παπούτσια».

Η ανάρτησή του προκάλεσε πολλές αντιδράσεις από στελέχη που έχουν αντίστοιχη προσέγγιση, όπως ο Κάιλ Σέρμαν, ιδρυτής της Flowhub, εταιρείας λογισμικού με έδρα το Ντένβερ, και ο Άντριου Χσου, συνιδρυτής της εφαρμογής εκμάθησης γλωσσών Speak, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο.

Μάλιστα η Speak, που εφαρμόζει για χρόνια αυτή την πολιτική, την υιοθέτησε ως φόρο τιμής στην ασιατική κουλτούρα της Νότιας Κορέας, από όπου και ξεκίνησε την λειτουργία της η εταιρεία. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της startup, «οι εργαζόμενοί της λαμβάνουν επίδομα παντόφλας όταν εντάσσονται στην ομάδα». Αντίστοιχα οι εργαζόμενοι στην Cursor βρίσκουν στην είσοδο των γραφείων καλύμματα ή παντόφλες.

Η πολιτική απαγόρευσης των παπουτσιών δεν είναι νέα τάση στη Σίλικον Βάλεϊ. Είχε ήδη παρατηρηθεί από το 2019, ωστόσο, περιορίστηκε κατά την περίοδο της πανδημίας καθώς πολλοί εργαζόμενοι στον τομέα της τεχνολογίας εργάζονταν εξ αποστάσεως.

