Τηλεπικοινωνίες: Ανθεκτικότητα με Προοπτικές Ανάκαμψης (BOFA)

Παρά την υποαπόδοση του κλάδου τηλεπικοινωνιών (SXKP -1,2%) έναντι του ευρύτερου ευρωπαϊκού δείκτη SXXP (+1,0%) το τρέχον τρίμηνο, η εικόνα επηρεάζεται κυρίως από την πτώση των προμηθευτών εξοπλισμού Nokia και Ericsson. Αν εξαιρεθούν, όλοι οι βασικοί πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, πλην της Deutsche Telekom, έχουν ξεπεράσει την απόδοση του SXXP. Τα αποτελέσματα β’ τριμήνου ανέδειξαν δευτερεύοντες κινδύνους, όπως καθυστερήσεις σε συμβόλαια B2B και μείωση εσόδων χαμηλού περιθωρίου από εξοπλισμό, με περιορισμένη ωστόσο επίδραση στα κέρδη. Ειδικές συγκυρίες, κυρίως στη Γερμανία με τις Vodafone και Telefónica, έπληξαν την ανάπτυξη, αλλά εκτιμάται ότι θα αντιστραφούν στο δ’ τρίμηνο, ενισχύοντας την αύξηση εσόδων υπηρεσιών και EBITDA το 2025-26.

Μακροοικονομικές πιέσεις και προκλήσεις

Ο κλάδος αντιμετώπισε στο β’ τρίμηνο χαμηλότερες αυξήσεις τιμών σε σχέση με πέρυσι, ενισχυμένο ανταγωνισμό από εναλλακτικούς παρόχους broadband στο Ηνωμένο Βασίλειο και πλέον και στη Γερμανία, απώλειες συνδρομητών TV στη Vodafone Γερμανίας και πίεση από την ισοτιμία USD/EUR, που επηρεάζει τα αποτελέσματα πολυεθνικών ομίλων όπως η Liberty Global και η Deutsche Telekom. Παράλληλα, παρατηρείται γενικότερη κάμψη στα έσοδα εξοπλισμού.

