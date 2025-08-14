Τι συμφώνησαν Κοπελούζος – Αιγύπτιοι για να «τρέξει» το καλώδιο GREGY

Σε μια έκταση ίση με περίπου 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα θα αναπτυχθούν τα αιολικά και ηλιακά πάρκα στην Αίγυπτο, την ενέργεια των οποίων σχεδιάζεται να μεταφέρει το καλώδιο GREGY προς την Ελλάδα και την Ευρώπη, αρχικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού άνω των 4 δισ. ευρώ.

Το ζήτημα των εκτάσεων όπου θα αναπτυχθούν επί αιγυπτιακού εδάφους τα πάρκα, ύψους πολλών δισ. ευρώ, είναι ένα από τα βασικά ορόσημα που φαίνεται ότι «έκλεισε», κατά τη χθεσινή συνάντηση που είχαν στο Κάιρο, η εταιρεία του έργου, Elica, υπό τον επιχειρηματία Δ. Κοπελούζο και ο υπ. Ηλεκτρισμού και ΑΠΕ της χώρας, Δρ. Mahmoud Esmat.

Στη συνάντηση έγινε για μια ακόμη φορά σαφής η βούληση της αιγυπτιακής κυβέρνησης να επιταχυνθεί το έργο του καλωδίου Ελλάδας- Αιγύπτου, το οποίο το Κάιρο θεωρεί στρατηγικής σημασίας για τη διασύνδεση της χώρας με την Ευρώπη και αποτελεί κάθε φορά βασικό κεφάλαιο των συναντήσεων του Πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη και του Αιγύπτιου Προέδρου Αλ Σίσι, έχοντας συμπεριληφθεί και στη τελευταία τους κοινή διακήρυξη, το περασμένο Μάιο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η αιγυπτιακή πλευρά επανέλαβε ότι πρέπει να πατηθεί «γκάζι» σε όλα τα κεφάλαια του έργου (καλώδιο, πάρκα, κλπ), με την ελληνική πλευρά να δεσμεύεται ότι η λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης για το καλώδιο των 954 χλμ, που θα συνδέει τις αιγυπτιακές ακτές με τη Νέα Μάκρη στην Αττική, τοποθετείται στο δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Το έργο έχει φυσικά ακόμη πολύ δρόμο μπροστά του (διαγωνισμός για τη κατασκευή του καλωδίου, επιλογή αναδόχων, κλπ) με το αρχικό business plan, να μιλά για ολοκληρωσή του, την περίοδο 2030-2031, ωστόσο καταγράφει σημάδια ωρίμανσης, όπως φαίνεται και από τη χθεσινή συνάντηση. Τρία είναι τα βασικά σημεία που φαίνεται ότι συμφωνήθηκαν και απασχόλησαν τις χθεσινές επαφές της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Αίγυπτο.

Εξεύρεση των εκτάσεων για τις επενδύσεις

Το πρώτο αφορά την εξεύρεση των εκτάσεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έπειτα από πολύμηνες συζητήσεις, η αιγυπτιακή πλευρά εξασφάλισε τις εκτάσεις των 1.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων που χρειάζονται για τα έργα ΑΠΕ, συνολικής ισχύος 9 GW, που θα αναπτυχθούν στη χώρα για τις ανάγκες του GREGY.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πληρούν τις δύο βασικές προϋποθέσεις, πρώτον να έχουν καλό αιολικό δυναμικό με ταχύτητες 9 και πλέον μέτρων το δευτερόλεπτο, και δεύτερο να βρίσκονται κοντά στη θέση Σίντι Μπαράνι, εκεί που θα εγκατασταθεί ο Σταθμός Μετατροπής επί αιγυπτιακού εδάφους. Η περιοχή βρίσκεται στα παράλια της Μεσογείου, ΒΔ του Καίρου, γύρω στα 200 χλμ από τα σύνορα με τη Λιβύη.

Εδώ και καιρό η αιγυπτιακή κυβέρνηση είχε ενημερώσει την ελληνική ότι υπάρχουν 42.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην έρημο καθώς και στην περιοχή του Σουέζ, με πολύ υψηλές ταχύτητες ανέμου υψηλού αιολικού δυναμικού, ωστόσο μεγάλο μέρος τους δεν είχε εγγύτητα στο σημείο προσαιγιάλωσης του καλωδίου (αρκετά βρίσκονταν στα ΝΔ της χώρας).

Αύξηση της αναλογίας στο 85% υπέρ των αιολικών πάρκων

Σύμφωνα με όσα είχαν συμφωνηθεί πέρυσι, κατά τη συνάντηση στο Καιρο του πρώην υπ. ΠΕΝ Θ. Σκυλακάκη με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, η αναλογία του μείγματος των πάρκων που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες του έργου πρέπει να είναι 75% αιολικά και 25% φωτοβολταϊκά. Και αυτό, προκειμένου η Ελλάδα να περιορίσει τη κυριαρχία των φωτοβολταϊκών και να αυξήσει τα φορτία base load σε 24ωρη βάση, δηλαδή να έχει περισσότερη φθηνή ενέργεια και τα βράδια, γεγονός που θα ενισχύσει προφανώς τις εξαγωγές και το trading.

Τώρα, εξετάζεται να αυξηθεί το ποσοστό των αιολικών στο 85%, περιορίζοντας τα φωτοβολταϊκά στο 15%. Τόσο επειδή τα αιολικά έχουν καλύτερο capacity factor, αλλά και θα ενισχυθεί η ροή base load φορτίων μέσω του καλωδίου, όσο και επειδή μελέτες της εταιρείας Elica δείχνουν ότι το προφίλ παραγωγής αιολικών στην Αίγυπτο είναι συμπληρωματικό με αυτών στην Ελλάδα.

Κρίνοντας από ιστορικά μετεωρολογικά στατιστικά, όταν είναι μεγάλη η παραγωγή αιολικής ενέργειας στην Αίγυπτο δεν συμβαίνει το ίδιο στην Ελλάδα, και το αντίστροφο. Τα δύο μέρη φαίνεται να καταλήγουν σε μια αναλογία 85% αιολικά, 15% ηλιακά έργα.

Τέταρτο τρίμηνο 2025 η μελέτη βυθού

Το τρίτο κεφάλαιο αφορά την πρόοδο των μελετών, όπου η εταιρεία Elica ετοιμάζει ήδη τα τεύχη των διαγωνισμών για το Maritime Survey, δηλαδή τη λεπτομερή αποτύπωση του βυθού κατά μήκος των 954 χλμ. στην Αν. Μεσόγειο. Ο διαγωνισμός για τη μελέτη (seabed mapping) αναμένεται να βγει κάπου μέσα στη περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου και θεωρείται μια πολύ σύνθετη διαδικασία, καθώς πρόκειται για βάθη που ξεπερνούν σε κάποια σημεία και τα 3.000 χλμ.

Οι πρώτες βασικές μελέτες για το έργο είχαν ανατεθεί το Μάιο και αφορούν την «Ανάλυση Κόστους-Οφέλους και Τεχνική Ανάλυση» με ανάδοχο τον βρετανικό οίκο AFRY UK και εκείνη για τη Μελέτη Γραφείου (Desktop Study) με ανάδοχο την ελληνική GEOTECH, γνωστή στην Ελλάδα από τα έργα του ΑΔΜΗΕ.

Το αποτέλεσμα της δεύτερης αυτής μελέτης που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί στα τέλη του 2025 θα οριστικοποιήσει και την όδευση του υποθαλάσσιου καλωδίου καθώς και των σημείων προσαιγιάλωσης σε Ελλάδα και Αίγυπτο, με αρμόδιες πηγές να μην αποκλείουν – αν χρειαστεί – μικρές αλλαγές στην αρχική διαδρομή.