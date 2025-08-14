Το βράδυ της Παρασκευής η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα – «Κεντρικό θέμα η Ουκρανία» ανακοίνωσε το Κρεμλίνο

Στις 22:30 το βράδυ της Παρασκευής (11:30 το πρωί ώρα Αλάσκας) θα πραγματοποιηθεί τελικά το τετ α τετ του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Σύμφωνα με τον σύμβουλο του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, οι ηγέτες ΗΠΑ και Ρωσίας θα έχουν αρχικά συνάντηση μόνοι τους παρουσία μόνο διερμηνέων.

Όπως είπε κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων, «θα συζητηθούν ευαίσθητα ζητήματα» προσθέτοντας ότι βασικό θέμα στην ατζέντα θα είναι η κρίση στην Ουκρανία αλλά θα συζητηθούν και θέματα εμπορίου και οικονομίας. «Η συζήτηση θα λάβει υπόψη της όσα ειπώθηκαν στο Κρεμλίνο στις 6 Αυγούστου με τη συμμετοχή του συμβούλου του Αμερικανού προέδρου, Στίβεν Γούιτκοφ».

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης «θα υπάρξουν κοινές δηλώσεις από Πούτιν και Τραμπ όπου θα συνοψίσουν τα αποτελέσματα της συνάντησής τους» πρόσθεσε ο Ουσάκοφ.

Ο ίδιος εξήγησε ότι μετά το τετ α τετ των προέδρων ΗΠΑ και Ρωσίας, θα υπάρξουν συζητήσεις διευρυμένων αντιπροσωπειών των δύο χωρών υπό τη μορφή πρωινού εργασίας χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το ποιοι θα αποτελούν τις δύο αντιπροσωπείες. «Θα είναι στη λογική των 5+5. Κάθε αντιπροσωπεία θα αποτελείται από πέντε άτομα ενώ ομάδες ειδικών θα είναι επίσης σε κοντινή απόσταση» πρόσθεσε.

Ο Ουσάκοφ χαρακτήρισε «συμβολικό» το γεγονός ότι η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν θα πραγματοποιηθεί κοντά στο σημείο ταφής εννέα πιλότων από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης καθώς και δύο οπλιτών και δύο αμάχων που πέθαναν το 1942-1945 ενώ μετέφεραν αεροπλάνα από τις ΗΠΑ στην ΕΣΣΔ στο πλαίσιο του Lend-Lease».

Ο σύμβουλος του Πούτιν ρωτήθηκε και για την διάρκεια της συνάντησης και απάντησε ότι «αυτό θα εξαρτηθεί από το πώς θα εξελιχθεί. Υπάρχουν θέματα χρόνου αλλά το πότε θα ολοκληρωθούν εναπόκειται κυρίως στους δύο προέδρους. Αν ανησυχείτε, δε, για το αν η ρωσική αντιπροσωπεία θα επιστρέψει στη χώρα, ναι, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η αντιπροσωπεία μας θα φύγει αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις».

Η ρωσική αντιπροσωπεία

Στη συνάντηση κορυφής στην Αλάσκα θα συμμετέχει ο ειδικός απεσταλμένος της Ρωσίας, Κιρίλ Ντμίτριεφ, ο οποίος είναι επικεφαλής του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Ρωσίας RDIF

Σύμφωνα με το ρωσικό δίκτυο RBC από πλευράς Ρωσίας θα είναι παρόντες επίσης ο υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ και ο υπουργός Οικονομικών Άντον Σιλουάνοφ.