Τράπεζες:-Οι-πρόσθετες-προβλέψεις-«ροκανίζουν»-(;)-τα-περιθώρια-υπεραπόδοσης

Οι πρόσθετες προβλέψεις που λαμβάνουν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες για δάνεια σε ελβετικό φράγκο και δάνεια σε προγράμματα μειωμένων καταβολών έχουν ως συνέπεια τον περιορισμό των όποιων περιθωρίων υπεραπόδοσης για τις περισσότερες εξ αυτών, σε επίπεδο απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) κατά τη φετινή χρονιά.

Η απόφαση του SSM να λύσει, πανευρωπαϊκά, το χρονίζον θέμα δανείων (κυρίως στεγαστικά) σε προγράμματα μειωμένων καταβολών δόσης, βρήκε τις τέσσερις συστημικές με αθροιστικό άνοιγμα 4,5 δισ. ευρώ σε step – up ρυθμίσεις. Περίπου 1,7 δισ. ευρώ υπολογίζονται τα δάνεια της Eurobank, στα 1,5 δισ. για Πειραιώς και ελαφρώς χαμηλότερα για Alpha. Κάτω από μισό δισ. ευρώ διαμοφώνονται για την Εθνική.

Ο επόπτης, όπως έπραξε και στην περίπτωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων με εγγύηση Δημοσίου, έθεσε προθεσμία ενάμιση έτους (ως την 31η Δεκεμβρίου 2026) για να γυρίσουν οι τράπεζες τα παραπάνω δάνεια σε τοκοχρεωλυτικών δόσεων. Για όσα μείνουν σε πρόγραμμα μειωμένων καταβολών θα προχωρά σε εποπτική προσαρμογή. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση προωθεί κλιμακούμενο «κούρεμα» απαίτησης στα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, εφόσον οι δανειολήπτες δεχθούν να το μετατρέψουν σε ευρώ με σταθερό επιτόκιο.

Συνεπώς, για μια ακόμη χρονιά τα περιθώρια υπεραπόδοσης της κερδοφορίας των τραπεζών περιορίζονται στη βάση των κυβερνητικών μέτρων που λαμβάνονται σε διάφορα μέτωπα και των γραμμών καθοδήγησης του επόπτη. Επιπλέον, εφόσον φανεί η επίτευξη ή και υπέρβαση των στόχων κερδοφορίας, θα ληφθούν μεγαλύτερες προβλέψεις προς τα τέλη του έτους, ώστε να υπάρξει όσο το δυνατόν πιο καθαρός ορίζοντας για το επόμενο έτος. Μοτίβο – πρακτική που υιοθετήθηκε και στο τελευταίο τρίμηνο του περασμένου έτους.

Πιο στενά περιθώρια για Πειραιώς – Alpha λόγω… προβλέψεων

Στο δεύτερο τρίμηνο, η Πειραιώς ανακοίνωσε δείκτη ROTE 15%, διατηρώντας από την άλλη σταθερή την καθοδήγηση στο 14% περίπου για φέτος (περίπου 1,1 δισ. ευρώ καθαρά κέρδη). Το consensus σχεδόν ευθυγραμμίζεται, καθώς αναμένει ROTE στο 13,8%. Ήδη κατά το δεύτερο τρίμηνο, ελήφθησαν συνολικές πρόσθετες προβλέψεις ύψους 68 εκατ. ευρώ. Τα 23 εκατ. ευρώ που αφορούν τα χαρτοφυλάκια NPEs, Imola και Solar, (διακρατούμενα προς πώληση), τα οποία αναμένεται να αποαναγνωριστούν μέχρι τα τέλη 2025. Επιπλέον, το οργανικό κόστος κινδύνου (αυξήθηκε στις 30 μονάδες βάσης – στις 50 το κόστος κινδύνου) ενσωματώνει 45 εκατ. ευρώ προβλέψεις post model adjustments, που αφορούν κυρίως δάνεια σε ελβετικό φράγκο.

Όπως ενημέρωσε η διοίκηση, ακόμη 45 εκατ. ευρώ περίπου αναμένεται να ληφθούν ως πρόβλεψη στο δεύτερο εξάμηνο για δάνεια που αφορούν step up ρυθμίσεις (για μετατροπή τους σε δάνεια με τοκοχρεωλυτικές δόσεις), παραμένοντας εντός ορίου ως προς το κόστος κινδύνου. Επιπλέον η Πειραιώς πήρε εναπομείνασα κεφαλαιακή επίπτωση για δάνεια με κρατική εγγύηση, τα οποία δεν εξυπηρετούνται, επιβαρύνοντας τον δείκτη CET1 κατά 0,2% (82 εκατ. ευρώ). Έτσι, έλαβε σωρευτική κεφαλαιακή επιβάρυνση 340 εκατ. ευρώ, ενώ η λογιστική αξία των δανείων με κρατική εγγύηση ανέρχεται σε περίπου 430 εκατ. ευρώ.

Από την μεριά της, η Alpha Bank ανακοίνωσε ROTE (reported) στο 11,7%, καθοδηγώντας στο 11% για φέτος (παρέμεινε σταθερό – αναβάθμισε ελαφρώς τα κέρδη ανά μετοχή κατά 2%, ήτοι καθαρά κέρδη περί τα 870 εκατ. ευρώ), όταν το consensus βρίσκεται στο 11,9%. Η τράπεζα, κατά το δεύτερο τρίμηνο, είχε one off κέρδος 145 εκατ. ευρώ, λαμβάνοντας ωστόσο συνολικές πρόσθετες προβλέψεις 186 εκατ. ευρώ. Για τη συναλλαγή «Athena» (χαρτοφυλάκιο NPEs μεικτής λογιστικής αξίας 191 εκατ. ευρώ) η Alpha σχημάτισε πρόσθετη πρόβλεψη απομείωσης, ύψους 89 εκατ. ευρώ, ενώ αύξησε οριακά την περίμετρο της συναλλαγής «Solar» με αποτέλεσμα να σχηματίσει πρόσθετη πρόβλεψη 6 εκατ. ευρώ. Πρόβλεψη 85 εκατ. ευρώ πήρε η τράπεζα και για δάνεια που βρίσκονται πρόγραμμα μειωμένων καταβολών (step up ρυθμίσεις) για τη μετατροπή τους σε δάνεια τοκοχρεωλυτικών δόσεων και 6 εκατ. ευρώ για δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Στα τελευταία είχε λάβει και ακόμη 4 εκατ. ευρώ (σύνολο 10 εκατ. ευρώ), ολοκληρώνοντας σύμφωνα με πληροφορίες του - τις κινήσεις της σε αυτό το πεδίο. Γιαυτό άλλωστε και αναθεώρησε το κόστος κινδύνου στις 45 μονάδες βάσης για φέτος έναντι περίπου 50 μονάδες προηγουμένως. Η Alpha διαθέτει ελάχιστα δάνεια σε ελβετικό (υπολογίζονται στα 91 εκατ. ευρώ – συνεπώς έχει κάλυψη 11% στο σύνολο) και λιγότερα από 1,5 δισ. ευρώ δάνεια που βρίσκονται σε πρόγραμμα σταδιακής επαναφοράς (step up).

Μπορεί να κάνει την έκπληξη η ΕΤΕ, ερωτηματικό για Eurobank

Για την Εθνική, η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε 15,3% για το δεύτερο τρίμηνο, με τη διοίκηση να ανεβάζει τον στόχο για φέτος, σε επίπεδα υψηλότερα του 15%, έναντι άνω του 13% προηγουμένως. Το consensus από την άλλη, δε δείχνει να έχει συντονιστεί ακόμη, έχοντας τοποθετήσει τον πήχη στο 14,3%. Προκύπτουν έτσι σημαντικά περιθώρια αναβαθμίσεων για την τράπεζα. Ειδικά από τη στιγμή, που η ETE έχει σημαντικά μικρότερη έκθεση – έναντι των υπολοίπων – σε δάνεια που βρίσκονται σε πρόγραμμα μειωμένων καταβολών και ελάχιστη δάνεια ελβετικού φράγκου. Προ ετών φρόντισε να απαλλαγεί από ένα τμήμα των step – up – όπως έκανε και η Alpha – μέσω τιτλοποίησης, ενώ για όσα παρέμειναν στο χαρτοφυλάκιο των ενήμερων, αυστηροποίησε, τους όρους, ώστε το ύψος των δόσεων των δανειοληπτών να αποπληρώνει κεφάλαιο. Η τράπεζα δεν έλαβε κάποια πρόσθετη πρόβλεψη στο δεύτερο τρίμηνο (πιθανότατα να είχαν ληφθεί αρκετά νωρίτερα) με το κόστος κινδύνου να διαμορφώνεται στις 40 μονάδες βάσης, με πλεονάζοντα κεφάλαια ύψους 1,88 δισ. ευρώ.

Από την άλλη, η Eurobank αναβάθμισε επίσης κατά το δεύτερο τρίμηνο τον ετήσιο στόχο της για ROTE, σε επίπεδα άνω του 15%, έναντι περίπου 15% προηγουμένως. Ωστόσο, ο πήχης από το consensus τοποθετούνταν ήδη υψηλά, ήτοι στο 15,6%. Η τράπεζα αναγνώρισε επιπρόσθετη ζημία περίπου 14 εκατ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο, για την πιθανότητα προπληρωμής ενήμερων δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου λιανικής τραπεζικής. Παράλληλα, την 30 Ιουνίου 2025, η λογιστική αξία του δανειακού χαρτοφυλακίου «Sun» ανήλθε σε 20 εκατ. ευρώ, αποτελούμενο από δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες λογιστικής αξίας προ προβλέψεων 241 εκατ. ευρώ, με πρόβλεψη απομείωσης 221 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένης της επιπρόσθετης πρόβλεψης απομείωσης ποσού 25 εκατ. ευρώ που αναγνωρίστηκε εντός του πρώτου εξαμήνου του 2025 και βασίστηκε σε εκτιμήσεις σχετικά με το τίμημα που αναμένεται να ληφθεί. Επιπλέον, η πρόβλεψη απομείωσης για εγγυητικές επιστολές που συμπεριλαμβάνονταν στο υποκείμενο χαρτοφυλάκιο ανήλθε σε 1 εκατ. ευρώ.

Το κόστος κινδύνου αυξήθηκε στις 61 μονάδες βάσης στο δεύτερο τρίμηνο. Από την άλλη, η Eurobank φαίνεται να ξεκίνησε από πέρσι να χτίζει περιθώρια για τα δάνεια σε ελβετικό που διαθέτει, έχοντας λάβει πρόβλεψη περίπου 300 εκατ. ευρώ για δάνεια ύψους 1,623 δισ. ευρώ (κάποια είναι και επαγγελματικά που δεν εντάσσονται στην περίμετρο), ήτοι κάλυψη σε μετρητά περίπου 18% σε αυτό το χαρτοφυλάκιο. Ωστόσο, η τράπεζα έχει και step up που είναι σε ελβετικό φράγκο και υπό το πρίσμα στην πρόβλεψη των 300 εκατ. ευρώ ενδέχεται να εντάσσονται και τμήμα αυτών. Η μετατροπή ισοτιμίας (σε ευρώ από ελβετικό φράγκο) θα καθιστούσε τα υφιστάμενα επίπεδα κάλυψης (18%) αρκετά υψηλά. Υπό αυτό το πρίσμα, θα μπορέσει να διαχειριστεί με ευχέρεια οποιοδήποτε πλαίσιο υπάρξει – σε λογικά πλαίσια – ως προς τη μερική διαγραφή απαιτήσεων (write offs), εξέλιξη που μπορεί να συμβάλει στην υπέρβαση του consensus σε ROTE.