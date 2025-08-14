Όσοι-αγνόησαν-το-112-έσωσαν-τα-σπίτια-τους,-είπε-ο-Πελετίδης-ενώ-ο-πρόεδρος-της-ΔΕΥΑΠ-είπε-ότι-«για-την-πυρκαγιά-φταίνε-τα-αστικά-κόμματα»

Τα μηνύματα του 112 το οποίο έχει συμβάλει στις εκκενώσεις εκατοντάδων περιοχών από την ημέρα της λειτουργίας του, επέκρινε ο δήμαρχος Πάτρας, Κώστα Πελετίδης, με αφορμή τις πυρκαγιές στην Πάτρα οι οποίες για τρίτο 24ωρο πλήττουν την Αχαΐα λέγοντας χαρακτηριστικά πως, όσοι αγνόησαν τα μηνύματα για εκκενώσεις ήταν αυτοί που έσωσαν τις περιουσίες του.

Συγκεκριμένα, ο κ. Πελετίδης μιλώντας στον Real FM είπε πως για τις πυρκαγιές πρέπει να γίνονται πολλά περισσότερα λέγοντας πως «δεν μπορούμε να λέμε “εγώ έβγαλα το σήμα και τελείωσε”». Στην συνέχεια, συμφώνησε πως όσοι έμειναν πίσω στα σπίτια τους και δεν ακολούθησαν τις οδηγίες του 112 για εκκένωση, έσωσαν τις περιουσίες τους. «Ναι, οι πυροσβέστες, ναι, οι δυνάμεις του Δήμου, αλλά με τη συμμετοχή του κόσμου, ο οποίος έμεινε πίσω με ηρωισμό, ήρθε το αποτέλεσμα» είπε μεταξύ άλλων.

Εν τω μεταξύ, για τα προβλήματα υδροδότησης, ο Δήμος Πατρέων, χθες, στην σελίδα του στο Facebook κοινοποίησε δήλωση του προέδρου της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης της περιοχής (ΔΕΥΑΠ), ο οποίος είπε πως για τις πυρκαγιές έχουν ευθύνη τα… αστικά κόμματα.

«Θα πρωτοστατήσουμε για να πραγματοποιηθούν γρήγορα οι επισκευές και να αποκατασταθεί η υδροδότηση στα σημεία που αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα. Καλούμε τον λαό, μαζί με την Δημοτική Αρχή να παλέψει ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική, που δεν διασφαλίζει τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες και τον αφήνει απροστάτευτο σε κάθε φυσική καταστροφή» αναφέρει στη δήλωσή του.

«Οι πυρκαγιές, που έχουν προξενήσει μεγάλες καταστροφές στην πόλη μας και για τις οποίες έχουν την ευθύνη η ΝΔ και τα άλλα αστικά κόμματα, έχουν προκαλέσει ζημιές και στο δίκτυο υδροδότησης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Διονύσης Κλαδής.

Την ίδια στιγμή, υπενθυμίζεται ότι ο κ. Πελετίδης επιτέθηκε και στην κυβέρνηση, με αφορμή τις προληπτικές εκκενώσεις νοσοκομείων λέγοντας «το θέμα είναι πώς φθάσαμε σε αυτό το σημείο, όλη η πόλη να καίγεται, να τους παρακαλάμε για να έχουμε τα πυροσβεστικά μέσα που χρειάζονται για να αντιμετωπιστεί η πυρκαγιά και να μην τα έχουμε. Δυστυχώς εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι από την ανεπάρκειά τους καίγεται η πόλη μας».