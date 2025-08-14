15ΑΥΓ-Ποια-ευελιξία-προσφέρει-η-airbnb-στις-κρατήσεις-για-να-βελτιώσει-τα-έσοδά-της

Η Airbnb επιτρέπει πλέον στους επισκέπτες στις ΗΠΑ να κάνουν ορισμένες κρατήσεις χωρίς να πληρώσουν προκαταβολικά, σε μια προσπάθεια να κερδίσει ταξιδιώτες με περιορισμένο budget που μπορεί να διστάζουν να κάνουν κράτηση εκ των προτέρων.

Η Airbnb επιτρέπει πλέον στους επισκέπτες στις ΗΠΑ να κάνουν ορισμένες κρατήσεις χωρίς να πληρώσουν προκαταβολικά, σε μια προσπάθεια να κερδίσει ταξιδιώτες με περιορισμένο budget που μπορεί να διστάζουν να κάνουν κράτηση εκ των προτέρων.

Η δυνατότητα αυτή, με την ονομασία «Κράτηση Τώρα, Πληρωμή Αργότερα», είναι διαθέσιμη για καταλύματα στις ΗΠΑ που έχουν ευέλικτη ή μέτρια πολιτική ακύρωσης, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας. Οι επισκέπτες δεν χρειάζεται να πληρώσουν το πλήρες ποσό μέχρι οκτώ ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου δωρεάν ακύρωσης του καταλύματος, επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Η επιλογή αυτή δεν αποτελεί δάνειο και δεν απαιτεί έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας ή επιβολή τόκων, προστίθεται.

Αυτή είναι η πιο πρόσφατη επιλογή ευέλικτης πληρωμής που η διαδικτυακή ταξιδιωτική εταιρεία έχει προσθέσει τα τελευταία χρόνια, με στόχο να προσελκύσει ταξιδιώτες που μπορεί να διστάζουν να κάνουν κρατήσεις, ιδιαίτερα αν έχουν περιορισμένο προϋπολογισμό ή οργανώνουν ομαδικά ταξίδια.

Η νέα δυνατότητα θα μπορούσε να βοηθήσει τους οικοδεσπότες στις ΗΠΑ να δουν περισσότερες κρατήσεις, με την Airbnb να έχει προειδοποιήσει την προηγούμενη εβδομάδα για επιβράδυνση της κερδοφορίας της στο υπόλοιπο του έτους. Η αγορά της Βόρειας Αμερικής αποτέλεσε τροχοπέδη για την αύξηση των συνολικών κρατήσεων, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 7,4% στο δεύτερο τρίμηνο, ενώ θα είχαν σημειώσει διψήφια αύξηση αν εξαιρούνταν η συγκεκριμένη περιοχή, σημείωσε η Airbnb.

Η εταιρεία ήδη προσφέρει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να πληρώσουν ένα μέρος της κράτησής τους και το υπόλοιπο πιο κοντά στην ημερομηνία άφιξης. Επίσης, επιτρέπει στους πελάτες να πληρώνουν σε δόσεις μέσω της υπηρεσίας «αγοράστε τώρα, πληρώστε αργότερα» της Klarna Group