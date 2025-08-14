Deutsche Bank: Ξεχωρίζουν στην Ευρώπη οι ελληνικές τράπεζες – Οι νέες τιμές στόχοι

Σε αναθεώρηση των τιμών στόχων για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες και την Τράπεζα Κύπρου προχωρά η Deutsche Bank μετά τις ισχυρότερες αποδόσεις – έναντι των εκτιμήσεων – του δευτέρου τρίμηνου.

Σε αναθεώρηση των τιμών στόχων για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες και την Τράπεζα Κύπρου προχωρά η Deutsche Bank μετά τις ισχυρότερες – έναντι των εκτιμήσεων – αποδόσεις του δευτέρου τριμήνου.

Οι αναλυτές του γερμανικού διατηρώντας τη σύσταση «buy» αυξάνουν την τιμή στόχο για την Alpha Bank στα 3,85 ευρώ από 3,35 προηγουμένως, στα 8,70 ευρώ από 7,35 για την Τράπεζα Κύπρου, στα 7,70 ευρώ για την Πειραιώς από 6,65 προηγουμένως και στα 3,85 ευρώ για την Eurobank από 3,60. Από την άλλη, υποβαθμίζει τη σύσταση για την Εθνική – παρά τις πολύ ισχυρές επιδόσεις και παρότι έχει τον υψηλότερο εκτιμώμενο δείκτη ROTE – σε «hold» από «buy», αυξάνοντας την τιμή στόχο στα 13,40 ευρώ από 11,85 προηγουμένως.

Ο επενδυτικός οίκος αναμένει πλέον ROTE 10,7% για Alpha (καθοδήγηση για 11%), 15,9% για την Κύπρου, 14,7% για την Τράπεζα Πειραιώς (έναντι περίπου 14% που αναμένει η διοίκηση), 14,9% για την Eurobank (καθοδήγηση για άνω του 15%) και 15,4% για την Εθνική (έναντι άνω του 15% που αναμένει η τράπεζα).

Όπως επισημαίνει, οι ελληνικές τράπεζες υπεραπέδωσαν έναντι τόσο των εκτιμήσεων , όσο και των τάσεων που παρατηρήθηκαν κατά το πρώτο τρίμηνο. Σημεία αναφοράς ήταν η ισχυρή πιστωτική επέκταση, ακολουθούμενη από τα έσοδα από προμήθειες και τη βελτίωση των γραμμών καθοδήγησης για το κόστος κινδύνου. Υπό αυτό το πρίσμα, ο γερμανικός οίκος εξακολουθεί να βλέπει τις ελληνικές τράπεζες ως «outliers» στην Ευρώπη όσον αφορά τις τάσεις βελτίωσης και, παρόλο που οι αγορές το έχουν αναγνωρίσει, μέσω ενός σημαντικού re – rating, ενδέχεται να μην καθρεφτίζεται πλήρως η δημιουργία αξίας στο μέλλον.

Δεδομένου του συνδυασμού της πολύ ισχυρής αύξησης των χορηγήσεων και των σχετικά λογικών δεικτών αποτίμησης σε σχέση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες (μέσος δείκτης P/E για το 2026 στο 8x – 10x περίπου και P/TBV στο 1x – 1,3x για ROTE 12-14% – φαίνεται χαμηλό δεδομένων των ισχυρών κεφαλαιακών πλεονασμάτων), οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται μεταξύ των κορυφαίων επιλογών στην Ευρώπη για ένα ακόμη μεγαλύτερο re – rating.

Η Deutsche Bank προτιμά την Eurobank στη βάση της δομικής δυναμικής και των πιθανών περιθώριων να ξεπεράσει το consensus. Θετική στάση έχει επίσης τόσο για την Alpha, καθώς θεωρεί ότι προσφέρει μια καλή αξία παρά το υψηλό re – rating, όσο και για την Πειραιώς, για την οποία αναγνωρίζει τις βελτιώσεις της και την Κύπρου που συνεχίζει να καταγράφει ισχυρές επιδόσεις.

Επιπλέον, παρόλο που τα καθαρά έσοδα από τόκους εξακολουθούν να δέχονται κάποια πίεση από τα χαμηλότερα επιτόκια, οι αναλυτές αναμένουν ότι ο ρυθμός ομαλοποίησης θα επιταχυνθεί λόγω της μείωσης του αντίκτυπου από την ανατιμολόγηση των δανείων, το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης, τη συνεισφορά από τα χαρτοφυλάκια τίτλων και, το πιο σημαντικό, την αύξηση του όγκου δανείων. Η πιστωτική επέκταση στο δεύτερο τρίμηνο ήταν σημαντικά υψηλότερη του 10% σε ετήσια βάση (περίπου 15% για την Alpha και την Πειραιώς), με αποτέλεσμα μια σύνθετη θετική επίδραση στα καθαρά έσοδα από τόκους. Σύμφωνα με τους αναλυτές, η δανειοδοτική δραστηριότητα αναμένεται να διατηρηθεί κοντά σε υψηλά μονοψήφια επίπεδα για τα επόμενα τρία χρόνια. Ως αποτέλεσμα, τα καθαρά έσοδα από τόκους θα αρχίσουν να ανακάμπτουν από το δεύτερο εξάμηνο του 2025, με ετήσια αύξηση το 2026 και περαιτέρω επιτάχυνση έως το 2027.

«Αυτό κάνει τις ελληνικές τράπεζες να ξεχωρίζουν μεταξύ των ευρωπαϊκών ομολόγων τους και επιτρέπει τη διατήρηση μια θετικής στάσης από πλευράς μας», αναφέρουν οι αναλυτές.