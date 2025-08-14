fed:-Στάση-αναμονής-για-μειώσεις-επιτοκίων-από-Μπότσιτς-και-Γκούλσμπι

Επιφυλακτικοί απέναντι στις μειώσεις επιτοκίων που προδικάζουν στις αγορές και ζητά μετ’ επιτάσεως ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζονται δύο αξιωματούχοι της Fed.

Η Fed έχει την πολυτέλεια να περιμένει προτού προσαρμόσει τα επιτόκια επειδή η αγορά εργασίας παραμένει ισχυρή, δήλωσε ο αξιωματούχος της Fed, Ράφαελ Μπόστιτς.

«Η εντολή μας για την πλήρη απασχόληση δεν κινδυνεύει στον ίδιο βαθμό που κινδυνεύει η εντολή μας για τον πληθωρισμό» πρόσθεσε.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Μπόστιτς υποστήριξε ότι τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα έχουν αρχίσει να αισθάνονται κάποια πίεση στα οικονομικά τους και αυτή η πίεση αρχίζει σταδιακά να ανεβαίνει και προς πιο υψηλά εισοδήματα.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Fed του Σικάγο, Όστιν Γκούλσμπι, εξετάζει αν οι δασμοί θα οδηγήσουν σε προσωρινή ή πιο επίμονη αύξηση του πληθωρισμού, κάτι που θα καθορίσει το πότε θα ξεκινήσει μειώσεις επιτοκίων.

«Καθώς μπαίνουμε στο φθινόπωρο, θα έχουμε κρίσιμες συνεδριάσεις και θα πρέπει να βρούμε τη λύση». «Το πιο δύσκολο έργο μιας κεντρικής τράπεζας είναι να πετύχει τον σωστό χρονισμό στις μεταβατικές περιόδους» συμπλήρωσε.

Ο Γκούλσμπι τόνισε ότι δεν αισθάνεται άνετα να θεωρήσει τους δασμούς απλώς ως μια «μοναδική» πίεση στις τιμές και επιθυμεί να δει περισσότερα στοιχεία, όπως τα στοιχεία τιμών παραγωγού αυτής της εβδομάδας και τα ευρύτερα δεδομένα πληθωρισμού τον επόμενο μήνα, πριν σχηματίσει άποψη για το αν δικαιολογείται μείωση επιτοκίων.

Προειδοποίησε να μην αποδίδεται υπερβολική σημασία στην επιβράδυνση της αύξησης θέσεων εργασίας, σημειώνοντας ότι μπορεί να σχετίζεται με την απότομη πτώση της μετανάστευσης. Έδωσε, τέλος, μεγαλύτερη βαρύτητα στο ποσοστό ανεργίας, το οποίο βρίσκεται στο 4,2%, επίπεδο ιστορικά χαμηλό.