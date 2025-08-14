New York Times: Σε κλοιό φωτιάς η νότια Ευρώπη – Τέσσερις οι νεκροί σε Ισπανία, Τουρκία, Μαυροβούνιο και Αλβανία

Δεκάδες μέτωπα πυρκαγιών μαίνονταν την Τετάρτη σε χώρες της νότιας Ευρώπης, μέσα σε συνθήκες ισχυρών ανέμων και πολύ υψηλών θερμοκρασιών, γράφουν οι New York Times σε ρεπορτάζ τους.

Από την Παρασκευή, ακραίες θερμοκρασίες πλήττουν μεγάλο μέρος της νότιας Ευρώπης, ενώ όπως προσθέτει η αμερικανική εφημερίδα, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι είναι νεκροί από τις πυρκαγιές που μαίνονταν στην Ισπανία, την Ελλάδα, την Τουρκία, το Μαυροβούνιο και την Αλβανία.

Δεκάδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και πυροσβέστες, έχουν τραυματιστεί κατά την προσπάθεια κατάσβεσης.

Στην Ελλάδα, όπως συνεχίζουν οι New York Times, οι Αρχές έχουν αναπτύξει σχεδόν 5.000 πυροσβέστες και 62 αεροσκάφη, μαζί με αρκετά σκάφη της Ακτοφυλακής.

Παραθέτει τη δήλωση του εκπροσώπου της Πυροσβεστικής Βασίλη Βαθρακογιάννη, για τον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και τους πολύ ισχυρούς ανέμους στην τουριστική Χίο, όπου μια πυρκαγιά είχε χωριστεί σε δύο μέτωπα που πλησίαζαν κατοικημένες περιοχές. Οι ισχυροί άνεμοι δυσχέραιναν επίσης τις προσπάθειες κατάσβεσης στην Πρέβεζα και στην Πάτρα.

Η Ισπανία έχει πληγεί και αυτή πολύ σοβαρά από τις πυρκαγιές αυτή την εβδομάδα, εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών που έχουν ξηράνει τη βλάστηση καθιστώντας τα ήδη άνυδρα μέρη ακόμη πιο εύφλεκτα.

Τουλάχιστον 14 ενεργές πυρκαγιές έκαιγαν την Τετάρτη, δήλωσε η υπουργός Οικολογικής Μετάβασης, Σάρα Ααγκεσέν σε συνέντευξή της σε ραδιοφωνικό σταθμό. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 1.000 στρατιώτες είχαν αποσταλεί για να βοηθήσουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών.

Τοπικοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι 35χρονος εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην περιοχή της Καστίλλης και Λεόν, βόρεια της Μαδρίτης, ενώ επτά άλλα άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά. Μεταξύ των επτά τραυματιών βρίσκεται ένας 37χρονος άνδρας που φέρει εγκαύματα στο 85% του σώματός του, και μια 56χρονη γυναίκα που φέρει εγκαύματα στο 50% του σώματός της. Περίπου 8.200 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την περιοχή.

Στη Γαλικία (βορειοδυτικά) 115.000 στρέμματα γης έχουν ήδη καταστραφεί από τις φλόγες, ιδίως στην επαρχία Ορένσε, όπου οι πυροσβέστες δεν μπορούν να θέσουν υπό έλεγχο μια πυρκαγιά στην Σαντρέχα ντε Κουέιχα.

Στη γειτονική Πορτογαλία, 2.100 πυροσβέστες με τη συνδρομή περίπου 20 πυροσβεστικών αεροσκαφών δίνουν μάχη σήμερα εναντίον πέντε πυρκαγιών στα βόρεια και κεντρικά της χώρας.

Στην Τουρκία, ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε αργά την Τρίτη ότι περίπου 1.800 μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και 19 αεροσκάφη καταπολεμούσαν πυρκαγιά στο Τσανάκαλε, περιοχή που έχει πληγεί ιδιαίτερα τις τελευταίες εβδομάδες. Σήμερα έγινε γνωστό ότι ένας άνδρας σκοτώθηκε όταν ανατράπηκε ένα πυροσβεστικό όχημα.

Θύματα από τις πυρκαγιές αναφέρθηκαν και στο Μαυροβούνιο, όπου το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι λοχίας του στρατού έχασε τη ζωή του και ένας άλλος τραυματίστηκε σοβαρά όταν ανατράπηκε η υδροφόρα που οδηγούσαν.