UBS: Βλέπει περιθώρια ανόδου για τις αμερικανικές μετοχές – Σταθερή η πορεία της Fed προς μείωση επιτοκίων

Ο υποκείμενος πληθωρισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες κατέγραψε τον Ιούλιο τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδό του από την αρχή του έτους. Ωστόσο, σύμφωνα με εκτιμήσεις της UBS , η αύξηση αυτή δεν είναι αρκετή για να εκτροχιάσει την πορεία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve) προς σταδιακές μειώσεις επιτοκίων.

Η ελβετική τράπεζα επισημαίνει ότι το περιβάλλον χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ παραμένει υποστηρικτικό για τις μετοχές, τα ποιοτικά ομόλογα και τον χρυσό. Τονίζει, ωστόσο, πως οι επενδυτές θα πρέπει να παραμείνουν ευέλικτοι, καθώς οι αγορές κινούνται υπό το βάρος ταχέως εξελισσόμενων εξελίξεων, μεταβαλλόμενων πολιτικών και αυξημένης αβεβαιότητας.

Μετοχές: Περιθώριο ανόδου με σύνεση λόγω μεταβλητότητας

Η UBS θεωρεί ότι οι μετοχές έχουν περαιτέρω περιθώρια κερδών, αλλά εφιστά την προσοχή στην πιθανή αύξηση της μεταβλητότητας, η οποία ενδέχεται να ενταθεί λόγω γεωπολιτικών ή μακροοικονομικών παραγόντων.

Ποιοτικά ομόλογα: Ελκυστικό ρίσκο-απόδοση και διαφοροποίηση

Οι αναλυτές της τράπεζας βλέπουν ευκαιρίες σε τίτλους σταθερού εισοδήματος υψηλής ποιότητας, καθώς μπορούν να προσφέρουν σταθερότητα και αποτελεσματική διαφοροποίηση σε ένα πολυδιάστατο χαρτοφυλάκιο.

Χρυσός: Αποτελεσματικό αντιστάθμισμα κινδύνου

Η UBS συνεχίζει να θεωρεί τον χρυσό βασικό «στήριγμα» για την αντιστάθμιση κινδύνου, ειδικά σε περιόδους πληθωριστικής πίεσης ή χρηματοπιστωτικής αστάθειας.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά η UBS:

«Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι ένα καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μπορεί να βοηθήσει τους επενδυτές να αντέξουν τη μεταβλητότητα, ενώ ταυτόχρονα να τοποθετηθούν για μελλοντικά οφέλη. Οι επενδυτές που είναι σε θέση και πρόθυμοι να διαχειριστούν τους εγγενείς κινδύνους των εναλλακτικών επενδύσεων μπορούν επίσης να εξετάσουν την έκθεση σε hedge funds και ιδιωτικές αγορές (private markets).»