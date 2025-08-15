Αδ. Γεωργιάδης για τη φωτιά στο Τζάνειο: Άλλη μια πυρκαγιά σε υπόγειο νοσοκομείου του ΕΣΥ – Περίεργα πράγματα

Στη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης και κατασβέστηκε άμεσα στο Τζάνειο νοσοκομείο, αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης μέσω ανάρτησης στο X, τονίζοντας ότι «ήταν ασήμαντη και σβήστηκε αμέσως αφού ενεργοποιήθηκαν τα αντιπυρικά συστήματα του Νοσοκομείου».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι «αποτελεί άλλη μία πυρκαγιά σε υπόγειο Νοσοκομείου του ΕΣΥ….περίεργα πράγματα».

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης:

«Η φωτιά αυτή ήταν ασήμαντη μεν και σβήστηκε αμέσως αφού ενεργοποιήθηκαν τα αντιπυρικά συστήματα του Νοσοκομείου, αλλά αποτελεί άλλη μία πυρκαγιά σε υπόγειο Νοσοκομείου του ΕΣΥ….περίεργα πράγματα».

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά εκδηλώθηκε σε υπόγειο χώρο του νοσοκομείου την Πέμπτη λίγο μετά τις 20:30.

