Βυθίζεται η μετοχή της Applied Materials – Της στοίχισε η ασθενής ζήτηση από Κίνα

Βουτιά άνω του 13% σημειώνουν οι μετοχές της Applied Materials, καθώς η κατασκευάστρια εξοπλισμού ημιαγωγών εξέδωσε ασθενείς προβλέψεις λόγω πιέσεων στη ζήτηση από την Κίνα.

Η εταιρεία προέβλεψε προσαρμοσμένα κέρδη 2,11 δολ. ανά μετοχή για το επόμενο τρίμηνο, κάτω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών της LSEG που έκαναν λόγο για 2,39 δολάρια. Παράλληλα, αναμένει έσοδα 6,7 δισ. δολαρίων, έναντι των εκτιμώμενων 7,34 δισ..

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος Gary Dickerson ανέφερε ότι το σημερινό μακροοικονομικό περιβάλλον και τα εμπορικά ζητήματα έχουν προκαλέσει «αυξανόμενη αβεβαιότητα και μειωμένη ορατότητα», κυρίως σε σχέση με τη δραστηριότητα της εταιρείας στην Κίνα.

Πρόσθεσε, επίσης, ότι οι προβλέψεις δεν λαμβάνουν υπόψη εκκρεμείς αιτήσεις για άδειες εξαγωγών και βασίζονται σε σημαντικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών.

Η Applied Materials απέδωσε επίσης την αδυναμία των προβλέψεών της σε μειωμένη ζήτηση από πελάτες αιχμής τεχνολογίας και στην υποχώρηση των δαπανών από κινεζικές εταιρείες, μετά από μια περίοδο έντονης επένδυσης στον εξοπλισμό παραγωγής στην περιοχή.

Ο Vivek Arya της Bank of America υποβάθμισε τη σύσταση για τη μετοχή της Applied Material σε «ουδέτερη» και μείωσε την τιμή-στόχο της, επικαλούμενος τις συνεχιζόμενες προκλήσεις από την Κίνα και τον τομέα της προηγμένης τεχνολογίας.