Δένδιας:-«Με-την-«Ατζέντα-2030»-προχωράμε-στη-μεγαλύτερη-μεταρρύθμιση-στην-ιστορία-των-Ενόπλων-Δυνάμεων

«Με την «Ατζέντα 2030» προχωράμε στη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία των Ενόπλων Δυνάμεων της Νέας Ελλάδας. Ειδικά το Πολεμικό μας Ναυτικό, αναβαθμίζεται με σειρά σύγχρονων ναυτικών μονάδων και εκσυγχρονίζονται οι υπόλοιπες.

Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος εκπροσώπησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και στην επιμνημόσυνη δέηση για την 85η επέτειο από τον τορπιλισμό του καταδρομικού «Έλλη» στην Τήνο.

«Ελπίζω», πρόσθεσε ο κ. Δένδιας, «με τη βοήθεια της Παναγιάς, ότι του χρόνου η σιλουέτα της πρώτης φρεγάτας FDI (Belharra), της πιο σύγχρονης φρεγάτας του πλανήτη, του ‘Κίμωνα’ να στολίζει τον ορίζοντα της Τήνου».

Ο κ. Δένδιας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΝ αντιναύαρχο Δημήτριο – Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ, επιβιβάστηκε στο ταχύ περιπολικό κατευθυνόμενων βλημάτων «Μυκόνιος» του Πολεμικού Ναυτικού, που έπλευσε στη θαλάσσια περιοχή βύθισης του καταδρομικού «Έλλη».

Ακολούθησε η επιμνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες και η ρίψη στεφάνων από τον υπουργό Εθνικής ‘Αμυνας και τον αρχηγό ΓΕΝ. Στο σημείο που έπλευσε το περιπολικό «Μυκόνιος», ναυλοχεί τιμητικά το αρματαγωγό «Σάμος».



Στη συνέχεια, ο υπουργός παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σύρου, Τήνου, ‘Ανδρου, Κέας, Μήλου, Μυκόνου και λοιπών νήσων Δωροθέου Β’.

Συλειτούργησαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης Χρυσόστομος και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερώνυμος. Ο κ. Δένδιας παρέστη επίσης στην λιτάνευση της ιερής εικόνας της Μεγαλόχαρης.



Στην επιμνημόσυνη δέηση, στην λιτάνευση της ιερής εικόνας της Μεγαλόχαρης και στη Θεία Λειτουργία, παραβρέθηκαν επίσης, η υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, οι βουλευτές Φίλιππος Φόρτωμας και Μαρία Συρεγγέλα, ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής αντιναύαρχος Λ.Σ. Τρύφων Κοντιζάς, η έπαρχος Τήνου Αναστασία Δεληγιάννη – ‘Ασπρου, ο δήμαρχος Τήνου Παναγιώτης Κροντηράς, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, εκπρόσωποι των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και τοπικών φορέων, καθώς και πλήθος κόσμου.

«Η Ελλάδα σήμερα γιορτάζει το Πάσχα του Καλοκαιριού» ανέφερε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας.

«Η Ορθοδοξία τιμά την Κοίμηση της Θεοτόκου. Την κορυφαία θεομητορική εορτή. Η Μεγαλόχαρη, η διαχρονική μητρική Εικόνα και Παρουσία, αποτελεί σημείο αναφοράς του απανταχού Ελληνισμού. Και από εκεί στη συνείδηση του έθνους το πνευματικό στήριγμα στις δύσκολες στιγμές. Γιατί νομίζω θυμόμαστε όλοι ότι η Παναγία είναι η προστάτιδα των Ενόπλων μας Δυνάμεων» υπογράμμισε.

«Η σημερινή ημέρα όμως, δεν φωτίζεται μόνο από την πίστη. Υπάρχει εδώ στην Τήνο και η μνήμη της ιστορικής απώλειας. Ακριβώς εδώ, σε αυτό το λιμάνι, στις 15 Αυγούστου 1940, τορπιλίστηκε το εύδρομο «ΕΛΛΗ» από τις δυνάμεις του κρυπτόμενου αλλά επελαύνοντος φασισμού. Διέλυσε ο τορπιλισμός αυτός τις τελευταίες ελπίδες που είχαμε για την ειρηνική συμβίωση με το καθεστώς του Μπενίτο Μουσολίνι» επισήμανε. α

«Εννέα ναυτικοί, μέλη του πληρώματος», συνέχισε, «έχασαν τη ζωή τους, υπηρετώντας την Ελλάδα. Ήταν ο πρόλογος του μεγάλου ποταμού αίματος της εποποιΐας του ’40 και της Κατοχής. Τα ονόματά τους, μαζί με άλλα 121.683, φωτίζονται κάθε βράδυ στη διαυγή Κιβωτό Εθνικής Μνήμης, μπροστά στο υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας».

Ο κ. Δένδιας διαβεβαίωσε ότι «διαχρονικά, ανεξαρτήτως κομμάτων, κυβερνήσεων και καταστάσεων, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Πατρίδας μας στέκουν στο ύψος της Ελληνικής Ιστορίας».

«Την τιμούν. Αλλά κυρίως τη συνεχίζουν» ανέφερε χαρακτηριστικά.



«Η Ελλάδα ενισχύει την αποτρεπτική της ισχύ με συνέπεια, με υπευθυνότητα, με σεβασμό στα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενο. Πάντοτε σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, το Δίκαιο της Θάλασσας και το ευρωπαϊκό κεκτημένο» ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας.



«Εδώ, στην καρδιά του αρχιπελάγους, στην καρδιά του Αιγαίου, η επίκληση του Διεθνούς Δικαίου την ημέρα της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, αποκτά για εμάς τους Έλληνες, για τον Ελληνισμό, μια ιδιαίτερη αξία και μια μεγάλη σημασία. Χρόνια πολλά σε όλους, η Παναγία σκέπει τις Ένοπλες Δυνάμεις της Πατρίδας μας» κατέληξε ο κ. Δένδιας.

