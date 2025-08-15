Εξαγοράζει-την-hsbc-Μάλτας-η-crediabank

Σε μια κίνηση με εθνικό πρόσημο προχώρησε η Credia Bank (πρώην Αττικής), με την συμφωνία εξαγοράς της HSBC Μάλτας που ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα .

Συγκεκριμένα όπως ανακοίνωσε η HSBC Μάλτας οι δύο πλευρές ξεκίνησαν αποκλειστικές συζητήσεις για την ολοκλήρωση της συναλλαγής του 70,03% που ελέγχει η HSBC Holding στην HSBC Μάλτας με το υπόλοιπο ποσοστό να διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο της Μάλτας.

Πρόκειται για την πρώτη διεθνή κίνηση της Credia Bank, η οποία ξεπερνά τα σύνορα της Ελλάδας, μόλις έναν χρόνο μετά την εξυγίανση από την Thrivest Ηolding των Αλέξανδρου Εξάρχου, Δημήτρη Μπάκου και Γιάννη Καϋμενάκη, που είναι και ο κύριος μέτοχος και από το ΤΧΣ.

Ο partner της Thrivest Ηolding κ. Αλέξανδρος Εξάρχου

Η HSBC Μάλτας έχει ενεργητικό περίπου 5 δισ. ευρώ, το μεριδιος αγοράς φτάνει το 20% και καθαρά κέρδη 90,45 εκατ. ευρώ το 2024, αυξημένα κατά 8,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Οπως επισημαίνουν πηγές της τράπεζας, για την Credia Bank η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα μεγάλο άλμα. Έαν αναλογιστεί κανείς ότι πριν την απόφαση εξυγίανσης της οι προοπτικές ήταν ομιχλώδεις και οι κεφαλαιακές της ανάγκες μεγάλες, ενώ σήμερα έχει τριπλασιάσει τα μεγέθη της με αυξανόμενη κερδοφορία.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν επίσης ότι η μετοχική συμμετοχή του ΤΧΣ στην τράπεζα, σε έναν μόνο χρόνο, έχει αξία ίση με το σύνολο της επένδυσης του, γεγονός πρωτοφανές για τα μέχρι τώρα δεδομένα συμμετοχής του ΤΧΣ σε όλες τις τράπεζες που έχει επενδύσει. Και είναι σχεδόν βέβαιο ότι από την Credia Bank θα κάνει exit με σημαντική κερδοφορία, όπως ακριβώς είχε προβλεφθεί ένα χρόνο πριν όταν έγινε η συγχώνευση της τράπεζας με την Παγκρήτια.

Η συμφωνία ήταν αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων που έτρεξαν σε Μάλτα και Λονδίνο, με εμπιστευτικότητα και ταχύτητα, από την πλευρά της τράπεζας η διευθύνουσα σύμβουλος Ελένη Βρεττού και από την πλευρά των κύριων μετόχων ο Αλέξανδρος Εξάρχου.

Οπως επισημαίνουν οι ίδιοι κύκλοι, η συμφωνία αυτή αποτελεί καταλύτη στην ανάπτυξη του μεγέθους της τράπεζας και δικαιώνει πλήρως όσους εμπιστεύθηκαν την δύσκολη και πολύπλοκη διαδικασία εξυγίανσης της, αλλά κυρίως το τολμηρό επιχειρηματικό εγχείρημα του Αλέξανδρου Εξάρχου της Thrivest Holding και πλέον βλέπουν τις σημαντικές υπεραξίες που δημιουργούνται (με σχεδόν διπλασιασμό της αξίας των μετοχών της Credia Bank) και τα κέρδη που προκύπτουν.

Η ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο

Η CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία επιβεβαιώνει ότι έχει εισέλθει σε αποκλειστικές συζητήσεις με την HSBC Holdings plc (“HSBC”) και έχει επιλεγεί ως προτιμητέος επενδυτής αναφορικά με τη δυνητική απόκτηση ποσοστού 70.03% κυριότητας HSBC στην HSBC Bank Malta p.l.c. («HSBC Malta»).

Κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης δεν έχει συναφθεί συμφωνία και δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι οι διενεργούμενες συζητήσεις θα καταλήξουν στην κατάρτιση οριστικής συμφωνίας συναλλαγής.

Τυχόν δυνητική συναλλαγή θα τελεί υπό όρους, μεταξύ των οποίων και η λήψη εποπτικών εγκρίσεων από την Αρχή Οικονομικών Υπηρεσιών Μάλτας (MFSA), την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, διαδικασία που αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες μέχρι την ολοκλήρωσή της.