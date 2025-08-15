Η επίδραση του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας στις αγορές

Οι παγκόσμιες αγορές παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα τη συνάντηση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα αργότερα σήμερα, με στόχο την επίτευξη μιας πιθανής κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία. Αυτή η σύνοδος κορυφής έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς ο πόλεμος –ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο– έχει προκαλέσει σοκ στην ενέργεια, εκτόξευση των τιμών τροφίμων, πλήγμα στα ευρωπαϊκά περιουσιακά στοιχεία και απομόνωση της ρωσικής οικονομίας από μεγάλο μέρος του Δυτικού κόσμου. Λεπτομέρειες και η μακροβιότητα οποιασδήποτε συμφωνίας θα είναι καθοριστικές, καθώς, όπως σημειώνει ο chief markets strategist της Zurich Insurance Group, Guy Miller, “Το μεγάλο ζήτημα θα είναι, φυσικά, ότι ακόμα και αν επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός, πόσο βιώσιμη θα είναι αυτή;”.

Παρά τις προειδοποιήσεις Τραμπ για “πολύ σοβαρές συνέπειες” αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, οι αγορές δείχνουν νευρικότητα αλλά και αισιοδοξία. Σύμφωνα με πρόσφατες αναρτήσεις στο X, η σύνοδος μπορεί να επηρεάσει τις τιμές πετρελαίου και τα κρυπτονομίσματα, με πιθανή πτώση εάν υπάρξει ειρήνη ή άνοδο σε περίπτωση έντασης. Επιπλέον, οι αγορές αντέδρασαν θετικά χθες, με τις ευρωπαϊκές μετοχές να ανεβαίνουν εν μέσω ελπίδων για ειρήνη.

Η Ευρώπη υποφέρει: Οικονομική στασιμότητα και μετοχικές αγορές

Η εξάρτηση της Ευρώπης από το φθηνό ρωσικό φυσικό αέριο την άφησε απροετοίμαστη για την εκτόξευση των τιμών ενέργειας μετά την εισβολή του Φεβρουαρίου 2022. Η γερμανική οικονομία, η βιομηχανική μηχανή της ηπείρου, βυθίστηκε σε στασιμότητα, με προβλέψεις για μηδενική ανάπτυξη το 2025. Οι ευρωπαϊκές μετοχές (.STOXX) υπέστησαν σοβαρά πλήγματα, ιδιαίτερα σε κλάδους όπως οι βιομηχανίες (.SXNP) και τα χημικά (.SX4P), λόγω της εξάρτησης από χαμηλές τιμές ενέργειας.

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες δέχθηκαν ισχυρό χτύπημα αρχικά, αλλά ανέκαμψαν καθώς διέκοψαν δεσμούς με τη Ρωσία. Ωστόσο, δεν ήταν όλα μαύρα: Ο δείκτης STOXX 600 βρίσκεται κοντά στα ιστορικά υψηλά του Μαρτίου. Οι μετοχές αεροδιαστημικής και άμυνας (.SXPARO) εκτοξεύθηκαν, με κέρδη από 600% για τη Leonardo (LDOF.MI) έως πάνω από 1.500% για τη Rheinmetall (RHMG.DE) από το 2022. Όπως εξηγεί ο Toni Meadows, CIO της BRI Wealth Management, “Αν σταματήσουν οι μάχες στην Ουκρανία, αναμένω πτώση στις αμυντικές μετοχές, αλλά ο θεμελιώδης λόγος της ανόδου παραμένει: Με Πούτιν και Τραμπ στην εξουσία, η Ευρώπη πρέπει να ξοδέψει περισσότερα στην άμυνα.”

Μια μελέτη για την επίδραση της εισβολής στις ευρωπαϊκές αγορές δείχνει ότι οι αγορές αντέδρασαν αρνητικά αρχικά, αλλά ανέκαμψαν λόγω προσαρμογής σε νέες ενεργειακές πηγές. Σε ιστορικό πλαίσιο, ο πόλεμος ενέτεινε την ευρωπαϊκή οικονομική αδυναμία μετά την πανδημία COVID-19, οδηγώντας σε υψηλότερο πληθωρισμό και πιο αυστηρή νομισματική πολιτική από την ΕΚΤ.

Κλάδος Απόδοση από Φεβρουάριο 2022 (%) Παραδείγματα Εταιρειών Άμυνα +600 έως +1.500 Rheinmetall (+1.500%), Leonardo (+600%) Βιομηχανίες -15 (μέσος όρος) Διάφορες γερμανικές Τράπεζες Αρχική πτώση -20, ανάκαμψη +10 UniCredit

Η ενέργεια από τις κορυφές στην προσαρμογή

Η εισβολή προκάλεσε έκρηξη στις ευρωπαϊκές τιμές ενέργειας. Το Brent ανέβηκε 30% στα 139 δολάρια/βαρέλι, ενώ το φυσικό αέριο εκτοξεύθηκε 300% σε ιστορικά υψηλά. Οι ολλανδικές συμβάσεις TTF, σημείο αναφοράς για την Ευρώπη, εκτινάχθηκαν καθώς η ήπειρος έψαχνε εναλλακτικές στο ρωσικό αέριο, που κάλυπτε πάνω από 40% της ζήτησης.

Η Ευρώπη στράφηκε στο υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) από τις ΗΠΑ, με τη νέα εμπορική συμφωνία να δεσμεύει αύξηση αγορών από 75 δισ. δολάρια το 2024 σε 250 δισ. ετησίως έως το 2027 – αριθμός που θεωρείται μη ρεαλιστικός από ειδικούς. Οι τιμές πετρελαίου και αερίου είναι χαμηλότερες από τις κορυφές του 2022, αλλά υψηλότερες κατά 50% και 300% αντίστοιχα σε σχέση με πέντε χρόνια πριν.

Η σύνοδος Τραμπ-Πούτιν μπορεί να ρίξει τις τιμές καυσίμων αν επιτευχθεί ειρήνη, αλλά στασιμότητα θα ωφελήσει την πετρελαϊκή βιομηχανία. Το 2025, η ενεργειακή κρίση συνεχίζει να επηρεάζει, με τις κυρώσεις να μειώνουν τα ρωσικά έσοδα από εξαγωγές ορυκτών καυσίμων κατά 6% μόνο τον Ιούλιο. Αναλυτικά, ο πόλεμος επιτάχυνε την πράσινη μετάβαση, αλλά αύξησε την εξάρτηση από αμερικανικό LNG, δημιουργώντας νέες γεωπολιτικές εντάσεις.

Ο πληθωρισμός απελευθερώνεται: Τρόφιμα και κεντρικές τράπεζες

Μετά την πανδημία, ο πόλεμος εξασφάλισε ότι ο πληθωρισμός δεν ήταν “προσωρινός”. Οι τιμές ενέργειας και τροφίμων εκτοξεύθηκαν, με διαταραχές στις εξαγωγές σιτηρών από Ρωσία και Ουκρανία –δύο κορυφαίους εξαγωγείς. Οι κεντρικές τράπεζες εγκατέλειψαν την ιδέα του παροδικού φαινομένου και προχώρησαν σε επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων.

Από τα τέλη 2022, ο πληθωρισμός και τα επιτόκια μειώθηκαν στις μεγάλες οικονομίες, με εστίαση τώρα στους αμερικανικούς δασμούς. Ωστόσο, οι υψηλές τιμές τροφίμων παραμένουν πρόβλημα, ιδίως για αναπτυσσόμενες οικονομίες. Οι παγκόσμιες τιμές τροφίμων ανέβηκαν τον Ιούλιο στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών, σύμφωνα με τον FAO των Ηνωμένων Εθνών. Στην Ουκρανία, ο πληθωρισμός έφτασε 15.9% τον Μάιο λόγω τροφίμων. Στη Ρωσία, η κυβέρνηση εξετάζει ελέγχους τιμών για να περιορίσει τον πληθωρισμό.

Όπως σημειώνει η April LaRusse της Insight Investment, “Αν η Ουκρανία λειτουργήσει κανονικά, αυτό θα βοηθήσει τις τιμές τροφίμων παγκοσμίως.” Ο πόλεμος επιδείνωσε την παγκόσμια επισιτιστική κρίση, με τις τιμές σιταριού να εκτοξεύονται.

Ουκρανία και Ρωσία: Οικονομίες σε πόλεμο

Η οικονομία της Ουκρανίας καταστράφηκε, με μείωση ΑΕΠ 29% το 2022, αλλά ανάκαμψη 5.5% το 2023. Αναδιάρθρωσε 20 δισ. δολάρια χρέους πέρυσι. Οι ομόλογά της ανέκαμψαν με ελπίδες για ειρήνη Τραμπ, αλλά έπεσαν μετά από εντάσεις με Ζελένσκι.

Η ρωσική οικονομία συρρικνώθηκε αρχικά λόγω κυρώσεων, αλλά ανέκαμψε με αμυντικές δαπάνες, φτάνοντας αύξηση 5.6% ΑΕΠ από 2022 έως 2024, με πρόβλεψη 1.5% για 2025. Ωστόσο, προειδοποιήσεις για ύφεση λόγω υψηλών επιτοκίων. Το ρούβλι έπεσε σε ιστορικό χαμηλό, αλλά ανέκαμψε 40% έναντι δολαρίου φέτος.

Οι δύο οικονομίες βρίσκονται σε πόλεμο φθοράς, με τη Ρωσία να κερδίζει έδαφος αλλά με ρωγμές στην οικονομία της.

Νομίσματα σε αναταραχή: Η επιτάχυνση της αποδολαριοποίησης

Ο πόλεμος χτύπησε το ευρώ, που έπεσε 6% έναντι δολαρίου το 2022. Μια κατάπαυση μπορεί να βοηθήσει, αλλά δεν θα είναι game-changer, σύμφωνα με τη Frederique Carrier της RBC Wealth Management. Ασφαλή καταφύγια όπως δολάριο και ελβετικό φράγκο ωφελήθηκαν.

Οι κυρώσεις και η δέσμευση 300 δισ. ρωσικών περιουσιακών στοιχείων επιτάχυναν την αποδολαριοποίηση, με χώρες να μειώνουν εξάρτηση από δολάριο. Η Ρωσία στρέφεται σε τοπικά νομίσματα για εξαγωγές ενέργειας, εντείνοντας την τάση πέρα από BRICS. Αυτό απειλεί την κυριαρχία του δολαρίου μακροπρόθεσμα.

Συμπερασματικά, ο πόλεμος αναδιάταξε τις παγκόσμιες αγορές, εντείνοντας ανισότητες και γεωπολιτικούς κινδύνους. Μια ειρήνη στην Αλάσκα μπορεί να φέρει σταθερότητα, αλλά η κληρονομιά θα διαρκέσει.