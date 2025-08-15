Η-hsbc-επιβεβαιώνει-τις-συζητήσεις-με-την-crediabank-για-την-hsbc-Μάλτας

Σε αποκλειστικές συζητήσεις με την CrediaBank (πρώην Attica Bank) για την πώληση της πλειοψηφικής συμμετοχής της στην HSBC Bank Malta βρίσκεται η HSBC Holdings, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Σε αποκλειστικές συζητήσεις με την CrediaBank (πρώην Attica Bank) για την πώληση της πλειοψηφικής συμμετοχής της στην HSBC Bank Malta βρίσκεται η HSBC Holdings, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Έχοντας καταλήξει σε συμφωνία, οι συζητήσεις μεταξύ της HSBC και της CrediaBank θα εισέλθουν σε νέα φάση, καθώς οι σύμβουλοι και των δύο πλευρών διευθετούν τις λεπτομέρειες και αναμένουν την επίσημη έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές, προτού βάλουν υπογραφές.

Η διαπραγμάτευση θα είναι για περιορισμένη περίοδο, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση. Η HSBC Holdings σημειώνει ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία και ότι η στρατηγική αναθεώρηση που έχει ξεκινήσει παραμένει σε εξέλιξη.

Για την εξέλιξη είχε ενημερώσει εγκαίρως με δημοσίεύμα του το insider.

Στη σχετική ανακοίνωση, η HSBC Malta αναφέρει ότι ενημερώθηκε από την HSBC Holdings ότι «έχει ξεκινήσει αποκλειστικές συζητήσεις με την CrediaBank S.A. (πρώην Attica Bank) σχετικά με την πλειοψηφική συμμετοχή της στην τράπεζα».

Η HSBC Holdings ελέγχει το 70,03% της HSBC Bank Malta, με τις υπόλοιπες μετοχές να ανήκουν στο δημόσιο μέσω της εισαγωγής της στο Χρηματιστήριο της Μάλτας.

Η τράπεζα δήλωσε ότι η συμφωνία υπόκειται ακόμη στην έγκριση των ρυθμιστικών αρχών από την MFSA και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, «μια διαδικασία που αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες από την σύναψη οποιασδήποτε δεσμευτικής συμφωνίας».

Παρόλο που δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι προχωρημένες διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν σε συμφωνία εξαγοράς, πηγές ανέφεραν στους Times of Malta ότι δεν προβλέπουν σημαντικά εμπόδια στην ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Η CrediaBank φέρεται να σχεδιάζει να χρηματοδοτήσει την εξαγορά με δικούς της πόρους.