Κέρδη–ρεκόρ-με-τζίρο-πάνω-από-μισό-δισ.-για-την-Νιτσιάκος

Δεν είναι σαφές αν οι Έλληνες είμαστε μακαρονάδες, είναι βέβαιο, όμως, ότι το κοτόπουλο έχει κερδίσει μόνιμη θέση στο τραπέζι μας, τόσο λόγω τιμής -σ.σ. παρά τις ανατιμήσεις παραμένει το πιο προσιτό κρέας- όσο και για το διατροφικό του προφίλ.

Αυτή η σταθερή ζήτηση αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα οικονομικά μεγέθη του κλάδου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Θ. Νιτσιάκος ΑΒΕΕ, που έκλεισε την περσινή χρονιά με εκρηκτική κερδοφορία, μείωση δανεισμού και αύξηση των πωλήσεων.

Πέρυσι ο κύκλος εργασιών της ηπειρώτικης οικογενειακής βιομηχανίας, ενισχύθηκε 4,8% στα 527,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη εκτοξεύθηκαν 40% στα 26,9 εκατ. ευρώ, χάρη σε βελτιωμένα μικτά περιθώρια, συγκράτηση διοικητικών δαπανών και πτώση χρηματοοικονομικών εξόδων κατά περίπου 1,5 εκατ. ευρώ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα υπερδιπλασιάστηκαν στα 8,6 εκατ. ευρώ, ενώ ο καθαρός δανεισμός υποχώρησε στα 64 εκατ. ευρώ από 81,4 εκατ. ευρώ.

Στο ενεργητικό, η αύξηση αποθεμάτων κατά 10,7% στα 44,8 εκατ. ευρώ συνδυάζεται με μείωση εμπορικών απαιτήσεων στα 106,25 εκατ. ευρώ, κίνηση που περιορίζει τον πιστωτικό κίνδυνο. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 8 εκατ. ευρώ, βελτιώνοντας τη ρευστότητα.

Η γνώμη με επιφύλαξη του Ορκωτού, πάντως, εστίαζει στις επισφαλείς απαιτήσεις. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει επίδικες και επισφαλείς απαιτήσεις 19,85 εκατ. ευρώ, με απομείωση μικρότερη κατά 7,84 εκατ. ευρώ από το αναγκαίο.

Πέρυσι η εταιρεία πραγματοποίησε επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό (οικόπεδα, κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό) ποσού περίπου 16,5 εκατ. ευρώ.