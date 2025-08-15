Καυτό-«Θέρος»:-Εφοριακοί-τουρίστες,-drones,-λουκέτα-σε-beach-bar-και-τσουχτερά-πρόστιμα-σε-βίλες

Την ώρα που οι περισσότεροι πολίτες απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές μακριά από τα αστικά κέντρα, σε νησιά και ηπειρωτικούς προορισμούς της χώρας, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ εργάζονται πυρετωδώς με στόχο να «πιάσουν στα πράσα» όσους φοροδιαφεύγουν.

Στο στόχαστρο κλάδοι της οικονομίας με υψηλά ποσοστά παραβατικότητας όπως beach bar, πανηγύρια, συναυλίες, τουριστικά σκάφη.

Η επιχείρηση «Θέρος»

Οι έλεγχοι είναι στοχευμένοι με «σύμμαχο» τα στοιχεία του myDATA και των δηλώσεων ΦΠΑ. Δεκάδες ελεγκτές έχουν μετακινηθεί σε τουριστικές περιοχές υποδυόμενοι τους τουρίστες και όταν κριθεί απαραίτητο φορούν τα γιλέκα της ΑΑΔΕ και ξεκινούν τους ελέγχους.

Με τα tablets ανά χείρας οι ελεγκτές έχουν άμεση πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης που ελέγχουν ενώ μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση ακόμα και σε παλαιότερες χρήσεις.

Την ίδια ώρα drones σαρώνουν από αέρος δυσπρόσιτες περιοχές και απομακρυσμένες βίλλες όπου στήνονται πάρτι και αποτελούν γνωστές «εστίες» φοροδιαφυγής.

Για την υποστήριξη των κλιμακίων ελέγχου, η ειδική επιχειρησιακή ομάδα της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της Αίθουσας Επιχειρήσεων και διαθέτοντας ειδικό λογισμικό, σαρώνει καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας δεδομένα και επιλέγει τις περιοχές εντατικοποίησης των ελέγχων. Παράλληλα, αξιοποιούνται και οι καταγγελίες που έχουν γίνει στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «Καταγγελίες Πολιτών» και στην εφαρμογή Appodixi.

Αυστηροποίηση των ποινών

Μπορεί οι ποινές για τους παραβάτες την πρώτη φορά να είναι «λουκέτο» 48 ωρών για μη έκδοση πάνω από 10 αποδείξεις ή συναλλαγές άνω των 500 ευρώ, όμως τα πράγματα δυσκολεύουν στην περίπτωση υποτροπής.

Με νέα εγκύκλιο, καθορίζονται οι αλλαγές που έχουν επέλθει στη διαδικασία αναστολής λειτουργίας επιχειρήσεων λόγω φοροδιαφυγής. Ειδικότερα :

* Αναστέλλεται άμεσα για 48 ώρες, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης εφόσον, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο διαπιστώνεται:

– είτε η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση πλέον των δέκα προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης, ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό πώλησης ή αυτό εκδόθηκε ανακριβώς υπερβαίνει τα 500 ευρώ

– είτε η μη διαβίβαση στην ΑΑΔΕ περισσότερων των δέκα στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

* Αναστέλλεται αμελλητί για 96 ώρες, δηλαδή για 4 ημέρες η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος εάν, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των παραπάνω παραβάσεων, διαπιστωθεί εκ νέου, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου:

– είτε η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών παραστατικών πώλησης ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό πώλησης ή αυτό εκδόθηκε ανακριβώς υπερβαίνει τα 500 ευρώ

– είτε η μη διαβίβαση στην ΑΑΔΕ τουλάχιστον τριών στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

* Αναστέλλεται για 10 ημέρες σε κάθε επόμενη διαπίστωση από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο των παραβάσεων, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωσή τους.

Αλλά ακόμα και μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, τα δεδομένα αποστέλλονται στα κεντρικά και ανάλογα την περίπτωση οι έλεγχοι συνεχίζονται σε βάθος πενταετίας.

3.100 παραβάτες

Μόνο τον τελευταίο μήνα, εντοπίστηκαν 3.100 παραβάτες στο πλαίσιο της επιχείρησης «Θέρος». Μέχρι στιγμής η ΑΑΔΕ έχει προχωρήσει σε 87 λουκέτα και στην επιβολή προστίμων άνω των 2,3 εκατ. ευρώ. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις :

– στη Μύκονο, κατάστημα ειδών λαϊκής τέχνης δεν είχε κόψει αποδείξεις – για το 2021 και 2022 – 107.000 ευρώ, εισπράττοντας και μη αποδίδοντας ΦΠΑ 26.000 ευρώ. Επιβλήθηκε πρόστιμο 13.000 ευρώ και κλείσιμο για δύο ημέρες.

– στο Ηράκλειο Κρήτης, καφετέρια δεν είχε διαβιβάσει αποδείξεις αξίας 275.000 ευρώ (υπότροπος)

– στη Μύκονο, ιταλικό εστιατόριο δεν είχε εκδώσει το 2021 μία απόδειξη, 28.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 4.000 ευρώ. Μπήκε πρόστιμο και 48ωρο λουκέτο.

– γνωστό beach restaurant στη Ρόδο βρέθηκε να μην έχει διασυνδέσει το POS με την ταμειακή μηχανή και δεν είχε κόψει αποδείξεις για τη συντριπτική πλειονότητα των ομπρελών. Στο beach restaurant επιβλήθηκε πρόστιμο 10.500 ευρώ και λουκέτο για 48 ώρες.

– στη Σαντορίνη οι ελεγκτές έφτασαν από διάφορες ΔΟΥ ανά την Ελλάδα για να πραγματοποιήσουν ελέγχους σε σκάφη αναψυχής που πραγματοποιούν ημερήσιες κρουαζιέρες προσποιούμενοι τους τουρίστες. Ελέγχθηκαν συνολικά 23 σκάφη και διαπιστώθηκαν παραβάσεις όπως μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων, καθώς και την πληρωμή μετρητών από πελάτες για ποσά άνω των 500 ευρώ (χωρίς διατραπεζική κατάθεση).