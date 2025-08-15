Close Menu
    Friday, August 15

    Με τον υπουργό Άμυνας της Εσθονίας συναντήθηκε ο Δένδιας

    Πολιτική
    Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συναντήθηκε, σήμερα, Παρασκευή 15 Αυγούστου, με τον υπουργό Άμυνας της Εσθονίας Hanno Pevkur.

    Σε ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο «της ολιγοήμερης διαμονής του Εσθονού υπουργού και της συζύγου του Helin στην Κρήτη».

    Στη συνάντηση, προσθέτει ο κ. Δένδιας, μεταξύ άλλων, «συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης, ο πρώην πρωθυπουργός της Εσθονίας Taavi Rõivas και η βουλευτής σύζυγός του Luisa, καθώς και ο πρώην Εσθονός βουλευτής Jaanus Rahumägi και η σύζυγος του Mirt-Marlen».

    - ΑΠΕ – ΜΠΕ

