Πάνω από 50 συλλήψεις για τις διαδηλώσεις στη Σερβία για το Νόβι Σαντ – «Ήταν σαν εμφύλιος πόλεμος»

Οι μνήμες από το Νόβι Σαντ δεν έχουν σβήσει για χιλιάδες ανθρώπους στη Σερβία. Εννέα μήνες μετά την τραγωδία με 16 νεκρούς, φοιτητές και πολίτες εξακολουθούν να βγαίνουν στους δρόμους, με κύριο αίτημα την απόδοση δικαιοσύνης.

Οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις κατά της διαφθοράς σε πόλεις έξω από τα γραφεία του κυβερνώντος Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS) το βράδυ της Τετάρτης. Σε Βελιγράδι, Νόβι Σαντ, Βίρμπας, Μπάτσα Πλάνκα, Βοϊβόντινα και Ναϊσό χιλιάδες διαμαρτυρήθηκαν κατά του Αλεξάντερ Βούτσιτς, του οποίου την κυβέρνηση κατηγορούν για διαφθορά.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσαν τα τοπικά μέσα, πάνω από 50 άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Παράλληλα, η εισαγγελία δήλωσε πως για τα επεισόδια που προκλήθηκαν ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικούς θα συλληφθούν «όλοι όσοι επιτέθηκαν στις Αρχές».Σε ορισμένα σημεία της Σερβίας, συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν και σήμερα, όπου επίσης σημειώθηκαν επεισόδια.



«Δεν ξεχάσαμε» το Νόβι Σαντ

«Η τοπική αστυνομία ξεκίνησε επιθέσεις στους διαδηλωτές. Υπήρχαν τραυματίες λόγω της βίας», δήλωσε στο thetimes|-.gr ο 27χρονος Ζόραν, ο οποίος συμμετέχει ενεργά στις διαδηλώσεις.

«Ήταν σαν “εμφύλιος πόλεμος”. Οι φοιτητές και οι διαδηλωτές δεν θέλουν βία, αλλά η κυβέρνηση θέλει να “πείσει” τον κόσμο ότι οι διαδηλωτές θέλουν πόλεμο. Νόμιζαν πως όλα θα καταλαγιάσουν με τον χρόνο, αλλά δεν ξεχάσαμε… Οι περισσότεροι στη Σερβία δεν υποστηρίζουν στην πραγματικότητα τον Βούτσιτς», συνέχισε.

9 μήνες διαδηλώσεων

Σημειώνεται ότι στην Σερβία, πραγματοποιούνται διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς τους τελευταίους 9 μήνες, μετά την κατάρρευση γείσου οροφής σιδηροδρομικού σταθμού στο Νόβι Σαντ την 1η Νοεβρίου του περασμένου έτους που είχε σαν αποτέλεσμα τον θάνατο 16 ανθρώπων.

Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί ότι για την τραγωδία στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί έξι άτομα, μεταξύ των οποίων είναι και Τόμιλσαβ Μομίροβιτς υπουργός Κατασκευών και Υποδομών την περίοδο 2020-2022.