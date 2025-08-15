Trending
- Η Ουκρανία θα αποφασίσει για την ανταλλαγή εδαφών, λέει ο Τραμπ πριν τη συνάντησή με τον Πούτιν στην Αλάσκα
- Δένδιας: «Με την «Ατζέντα 2030» προχωράμε στη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία των Ενόπλων Δυνάμεων
- Τι κρύβεται πίσω από το «χτύπημα» των 8 δισ. δολαρίων στο κρατικό fund της Σαουδικής Αραβίασς
- Παρακολουθήσατε οικονομικά νέα και εξελίξεις αυτή την εβδομάδα; Κάντε το Κουίζ!
- Σε μία από τις ακριβότερες πόλεις του κόσμου, όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι περιμένουν τον επόμενο μισθό για να ζήσουν
- Wells Fargo IBIT Holdings Skyrocket: A Game-Changer for Institutional Crypto Adoption
- Why are Whales Moving Bitcoin to Binance? Weekly Whale Watch
- Στην Τήνο ο Δένδιας για τον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και την επέτειο τορπιλισμού του καταδρομικού «Έλλη»