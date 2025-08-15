Προς εβδομαδιαία κέρδη η Wall Street – Ιστορικό υψηλό για τον Dow

Ο Dow κινείται σε νέα ιστορικά υψηλά στο άνοιγμα της Παρασκευής (15/8), ενισχυμένος από τα στοιχεία λιανικών πωλήσεων που δείχνουν έναν ισχυρό καταναλωτή, καθώς η Wall Street ετοιμάζεται να ολοκληρώσει άλλη μία εβδομάδα ανόδου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow ενισχύεται κατά 0,44% στις 45.109,01 μονάδες, σημειώνοντας νέο ρεκόρ, ο S&P 500 υποχωρεί κατά 0,10% στις 6.463,35 μονάδες και ο Nasdaq κινείται πτωτικά κατά 0,32% στις 21.640,50 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις του Ιουλίου, που ανακοινώθηκαν το πρωί της Παρασκευής, έδειξαν ότι η αμερικανική καταναλωτική δαπάνη παραμένει σε καλή κατάσταση. Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 0,5% τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του δείκτη Dow Jones. Οι λιανικές πωλήσεις εξαιρουμένων των αυτοκινήτων σημείωσαν άνοδο 0,3%, επίσης σε ευθυγράμμιση με τις προβλέψεις.

Σε εβδομαδιαία βάση, οι βασικοί δείκτες κατευθύνονταν προς ισχυρά κέρδη. Ο Dow υπεραπέδωσε, με άνοδο 2%. Ο S&P 500 και ο Nasdaq κατέγραψαν κέρδη άνω του 1% μέσα στην εβδομάδα, χάρη στα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό των καταναλωτών που ενίσχυσαν τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων από τη Federal Reserve τον επόμενο μήνα.

Ωστόσο, αυτές οι προσδοκίες δέχτηκαν πλήγμα την Πέμπτη (14/8), έπειτα από την ανακοίνωση ενός πολύ υψηλότερου του αναμενομένου δείκτη χονδρικού πληθωρισμού. Οι μετοχές υποχώρησαν αρχικά κατά τη συνεδρίαση, αλλά κατάφεραν να ανακτήσουν το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών τους, με τον S&P 500 να κλείνει τελικά σε νέο ιστορικό υψηλό.

Φυσικά οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από το Ουκρανικό ζήτημα, καθώς αναμένεται συνάντηση ανάμεσα στους προέδρους των ΗΠΑ και της Ρωσίας Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, με φόντο το Ουκρανικό.

Τέλος, στα εταιρικά νέα, η Intel καταγράφει άνοδο 3%, μετά από δημοσίευμα του - ότι η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται σε συζητήσεις για το ενδεχόμενο να αποκτήσει συμμετοχή η αμερικανική κυβέρνηση στην εταιρεία.