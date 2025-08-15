Πώς-τα-ουκρανικά-drones-αύξησαν-την-χρήση-των-μετρητών-στη-Ρωσία

Προβλήματα με την πρόσβαση στο Διαδίκτυο αντιμετωπίζουν οι πολίτες της Ρωσίας που καταφεύγουν στην λύση των μετρητών καθώς οι διακοπές διαταράσσουν τις ηλεκτρονικές πληρωμές.

Οι διακοπές στη λειτουργία του Διαδικτύου στη Ρωσία αποσκοπούν στην άμυνα κατά των ουκρανικών drones,, ωστόσο, έχουν διαταράξει τις πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω κινητών, τη λειτουργία των εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων, τις υπηρεσίες παράδοσης και τις πλατφόρμες για τα μέσα μεταφοράς, γεγονός που υπογραμμίζει τις οικονομικές επιπτώσεις των μέτρων ασφαλείας της χώρας κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ως αποτέλσμα η χρήση των μετρητών αυξήθηκε κατά περίπου 200 δισ. ρούβλια (2,5 δισ. δολάρια), τον Ιούνιο και στη συνέχεια κατά το ίδιο ποσό και πάλι τον Ιούλιο, σύμφωνα με έκθεση της Τράπεζας της Ρωσίας που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.

Η κεντρική τράπεζα της χώρας δήλωσε ότι η φετινή ζήτηση είναι «ελαφρώς υψηλότερη από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια», εν μέρει λόγω «της επιθυμίας του πληθυσμού και των επιχειρήσεων να σχηματίσουν ένα απόθεμα μετρητών» λόγω των διακοπών λειτουργίας, οι οποίες αποσκοπούν στη διατάραξη του GPS και των δικτύων κινητής τηλεφωνίας μέσω των οποίων ελέγχονται τα drones.

Τα προβλήματα στην πρόσβαση στο Διαδίκτυο έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τους τελευταίους μήνες, από 69 περιστατικά τον Μάιο σε 662 τον Ιούνιο και 2.099 τον Ιούλιο, σύμφωνα με την ανεξάρτητη ομάδα παρακολούθησης Na Svyazi.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, χαρακτήρισε τις διακοπές ρεύματος ως προστασία από «επικίνδυνους γείτονες».

Σχολιάζοντας την είδηση η Anastasiia Kruope του Human Rights Watch, δήλωσε στο Business Insider ότι περισσότεροι Ρώσοι χρησιμοποιούν το ευρυζωνικό διαδίκτυο, αντί να προσπαθούν να βασίζονται στα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, λόγω των διακοπών. Τα καταστήματα που χρησιμοποιούν WiFi μπορούν να επεξεργάζονται τις πληρωμές, αλλά υπάρχουν «προκλήσεις για τα μικρότερα καταστήματα» που βασίζονται στα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, πρόσθεσε.