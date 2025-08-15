Σανίδα-σωτηρίας-από-τον-Τραμπ-για-την-intel;-Συζητήσεις-για-κρατικό-μερίδιο-φέρνουν-άλμα-στη-μετοχή

Χθες η Intel έκλεισε με κέρδη άνω του 7% στην Wall Street, ενώ στις ηλεκτρονικές συναλλαγές κερδίζει σχεδόν 3%.

Άλμα σημειώνει η μετοχή της Intel, στον απόηχο της είδησης ότι η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να αποκτήσει μερίδιο στην εταιρεία που κάποτε ήταν ένας από τους σημαντικότερους τεχνολογικούς γίγαντες της Αμερικής, ωστόσο τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα.

Σύμφωνα με το -, η πιθανή συμφωνία θα υποστηρίξει τα σχέδια της εταιρείας τεχνολογίας να κατασκευάσει ένα κέντρο παραγωγής ημιαγωγών στο Οχάιο, χωρίς να κάνει σαφές το μέγεθος του μεριδίου. Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κους Ντεσάι, δήλωσε ότι «η συζήτηση γύρω από υποθετικές συμφωνίες θα πρέπει να θεωρείται εικασία, εκτός εάν ανακοινωθεί επίσημα από την κυβέρνηση».

Χθες η Intel έκλεισε με κέρδη άνω του 7% στην Wall Street, ενώ στις ηλεκτρονικές συναλλαγές κερδίζει σχεδόν 3%. Το άρθρο έρχεται λίγες ημέρες μετά από μια συνάντηση μεταξύ του επικεφαλής της Intel, Λιπ-Μπου Ταν, και του προέδρου των ΗΠΑ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να επαινεί τον CEO, αν και ο ίδιος λίγες ημέρες νωρίτερα τον είχε καλέσει να παραιτηθεί και τον κατηγορούσε ότι ήταν «έντονα αντιφατικός» λόγω των προηγούμενων δεσμών του με την Κίνα.