Στα-Χανιά-για-την-γιορτή-του-Δεκαπενταύγουστου-ο-Κυριάκος-Μητσοτάκης

Στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στις Κορακιές έφτασε λίγο μετά τις 9:30 το πρωί του Δεκαπενταύγουστου ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο πρωθυπουργός, ο οποίος επέλεξε να περάσει τις μέρες αυτές στον τόπο καταγωγής του, έφτασε στην Ιερά Μονή συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα, σύμφωνα με το zarpanews.gr
