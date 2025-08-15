Close Menu
    Στα Χανιά για την γιορτή του Δεκαπενταύγουστου ο Κυριάκος Μητσοτάκης

    Πολιτική
    Στα Χανιά για την γιορτή του Δεκαπενταύγουστου ο Κυριάκος Μητσοτάκης

    Στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στις Κορακιές έφτασε λίγο μετά τις 9:30 το πρωί του Δεκαπενταύγουστου ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

    Ο πρωθυπουργός, ο οποίος επέλεξε να περάσει τις μέρες αυτές στον τόπο καταγωγής του, έφτασε στην Ιερά Μονή συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα, σύμφωνα με το zarpanews.gr

