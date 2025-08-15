Τα-μέτρα-ασφαλείας-στην-Αλάσκα-και-ο-ψυχροπολεμικός-φόβος-κατασκοπείας

Όταν σε λίγες ώρες ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Ρώσος ομόλογός του καθίσουν στο τραπέζι των συνομιλιών, και οι δύο ηγέτες θα βρεθούν κάτω από ένα δαιδαλώδες και εξόχως πυκνό δίχτυ ασφαλείας, σχεδιασμένο να τους προστατεύσει τόσο από φυσικές απειλές όσο και από κατασκοπεία της άλλης πλευράς, σύμφωνα με πηγές της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ.

Ομοσπονδιακοί πράκτορες και στρατιωτικό προσωπικό, υπεύθυνοι για τη διαχείριση της ασφάλειας σε τόσο υψηλού προφίλ γεγονότα, κατέφθασαν μαζικά αυτήν την εβδομάδα στο Άνκορατζ για την εσπευσμένα διοργανωμένη σύνοδο χωρίς πάντως οι ακριβείς αριθμοί να έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Αυτό που έχει γίνει γνωστό πάντως είναι το γεγονός πως αν και οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ έχουν την τελική ευθύνη για την ασφάλεια της συνόδου, συνεργάστηκαν στενά με την ομάδα προστασίας του Βλαντίμιρ Πούτιν αλλά και με τους ομολόγους τους της FSB.

Επιπλέον, σύμφωνα με διαδικτυακά αρχεία παρακολούθησης πτήσεων, ένα στρατιωτικό αεροσκάφος επιτήρησης τύπου Boeing E-3C απογειώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της περιοχής.

Το συγκεκριμένο αεροσκάφος, με το χαρακτηριστικό μεγάλο ραντάρ-θόλο, είναι σε θέση να εντοπίζει εισερχόμενες απειλές, όπως αεροπλάνα και πυραύλους και αναμένεται να βρίσκεται εν πτήσει καθ’ όλη την διάρκεια της σημαντικής διμερούς συνάντησης.

Ψυχροπολεμικά σενάρια κατασκοπείας

Παρά το γεγονός ότι οι Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι ασφαλείας συνεργάζονται για να προστατεύσουν Τραμπ και Πούτιν από φυσικές επιθέσεις, μία λιγότερο διπλωματική αλλά εξίσου κρίσιμη επιχείρηση εξελίσσεται στο παρασκήνιο: η αποτροπή της κατασκοπείας.

Ανησυχώντας για το ενδεχόμενο τεχνικών υποκλοπών από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, ρωσικές πηγές ανέφεραν ότι η αποστολή του Πούτιν πιθανότατα θα χρησιμοποιήσει τα λεγόμενα «προσωρινά» κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές, που στη συνέχεια θα καταστραφούν.

Συνήθως, τα μέλη της αποστολής λαμβάνουν και οδηγίες για τις βέλτιστες πρακτικές, ώστε να αποφύγουν τυχόν προβλήματα αναφορικά με την ασφάλειά τους.

«Ο Πούτιν, όμως, δεν χρειάζεται μαθήματα», σημείωσε με νόημα η ίδια πηγή, υπενθυμίζοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος υπήρξε ο ίδιος αξιωματικός πληροφοριών της KGB.

Θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο πως στον ύψιστο συναγερμό θα βρίσκονται και οι Αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, οι οποίες έχουν ενημερώσει αναλυτικά με υπομνήματα όλους τους μετέχοντες στην συγκεκριμένη συνάντηση εδώ και ημέρες.