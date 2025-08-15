Τα family offices συρρέουν στις ιδιωτικές αγορές – Έκρηξη των τοποθετήσεων την τελευταία δεκαετία

Καθώς οι πλούσιοι του κόσμου έχουν γίνει πλουσιότεροι, οι επενδυτικές τους εταιρείες έχουν ενισχύσει τις τοποθετήσεις τους σε ιδιωτικά assets, όπως άμεσος δανεισμός και τα κέντρα δεδομένων.

Ο αριθμός των family offices (οικογενειακών επενδυτικών γραφείων) με τοποθετήσεις σε ιδιωτικές αγορές έχει αυξηθεί κατά 524% από το 2016, φτάνοντας τα 651 σε 4.067, σύμφωνα με τα δεδομένα της Preqin. Αυτή η αύξηση ξεπερνά εκείνη των εταιρειών διαχείρισης πλούτου (410%) και των ιδρυμάτων και φιλανθρωπικών οργανισμών (81%) με αντίστοιχες τοποθετήσεις σε ιδιωτικές αγορές, σύμφωνα με την πλατφόρμα δεδομένων για εναλλακτικές επενδύσεις που ανήκει στη BlackRock.

Η ανάπτυξη αυτή ήταν ιδιαίτερα έντονη τα τελευταία χρόνια, με άνοδο σχεδόν 21% το 2023 και περίπου 26% το 2024. Στο πρώτο εξάμηνο του 2025, ο αριθμός των family offices με έκθεση σε ιδιωτικές αγορές αυξήθηκε κατά 8%.

Ο Armando Senra, επικεφαλής της θεσμικής δραστηριότητας της BlackRock στην Αμερική, δήλωσε ότι η δραστηριότητα των family offices αντικατοπτρίζει το ευρύτερο ενδιαφέρον των επενδυτών για τον ιδιωτικό δανεισμό και τις υποδομές. Έρευνα της BlackRock που πραγματοποιήθηκε την περασμένη άνοιξη έδειξε ότι σχεδόν το ένα τρίτο των μονο-οικογενειακών επενδυτικών γραφείων σχεδιάζει να επενδύσει περισσότερο σε ιδιωτικό δανεισμό και υποδομές την περίοδο 2025–2026.

Ο Jonathan Flack της PwC δήλωσε στο CNBC ότι μεγάλο μέρος αυτής της δραστηριότητας οφείλεται στο γεγονός ότι τα family offices διαχειρίζονται πλέον πολύ μεγαλύτερο πλούτο. Σύμφωνα με εκτίμηση της Deloitte, τα family offices διαχειρίζονταν συνολικά 3,1 τρισ. δολάρια το 2024 που αντιστοιχεί σε αύξηση 63% σε σύγκριση με το 2019.

Τα family offices δεν έχουν άμεση ανάγκη για ρευστότητα, επομένως μπορούν να αντέξουν επενδύσεις σε μη εύκολα ρευστοποιήσιμα ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία, εξηγεί ο Flack. Καθώς τα family offices είναι γνωστά για τις επενδύσεις τους με χρονικό ορίζοντα δεκαετιών -ή ακόμη και γενεών- οι ιδιωτικές αγορές ευθυγραμμίζονται με αυτή τη μακροπρόθεσμη προσέγγιση, σύμφωνα με τον Flack, επικεφαλής του τομέα family offices των ΗΠΑ και παγκοσμίως στην PwC.

«Οι ιδιωτικές αγορές επιτρέπουν στις οικογένειες να επενδύουν μακροπρόθεσμα σε ένα πιο σταθερό περιβάλλον ανάπτυξης, σε σύγκριση με τις δημόσιες αγορές που έχουν αποδειχθεί πιο ευμετάβλητες την ίδια περίοδο», ανέφερε.

Ωστόσο, τα family offices έχουν γίνει όλο και πιο επιλεκτικά ως προς τις ιδιωτικές επενδυτικές ευκαιρίες. Μια έρευνα της UBS τον Μάιο έδειξε ότι τα family offices σχεδιάζουν να αυξήσουν τις τοποθετήσεις τους σε ιδιωτικό χρέος, αλλά να μειώσουν τα στοιχήματα σε private equity υπέρ μετοχών ανεπτυγμένων αγορών το 2025. Για τα αμερικανικά family offices, η αναμενόμενη μείωση ήταν ιδιαίτερα απότομη.

Παρ’ όλα αυτά, όταν ρωτήθηκαν για τα πενταετή τους σχέδια, περισσότερα family offices δήλωσαν ότι σκοπεύουν να αυξήσουν –και όχι να μειώσουν– τις τοποθετήσεις τους σε private equity και άλλα ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία.