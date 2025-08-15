wall-street:-Εβδομάδα-κερδών,-παρά-την-πτώση-στο-φινάλε

Στη σκιά της συνάντησης Τραμπ – Πούτιν ολοκληρώθηκε η χρηματιστηριακή εβδομάδα, με τη Wall Street να καταγράφει μικρές απώλειες στη συνεδρίαση της Παρασκευής, αλλά να διατηρεί το θετικό πρόσημο συνολικά τις τελευταίες πέντε ημέρες.

Ο S&P 500 υποχώρησε την Παρασκευή αφού έφτασε σε ιστορικά υψηλά τις προηγούμενες ημέρες. Συγκεκριμένα, είχε απώλειες 0,29% στις 6.449,80.

Ο Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 0,40% για να κλείσει την ημέρα στις 21.622,98. Ο Dow Jones Industrial Average ξεπέρασε την προηγούμενη απόδοση, αυξανόμενος κατά 34,86 μονάδες, ή 0,08%, για να κλείσει στις 44.946,12, χάρη στην άνοδο 12% της UnitedHealth. Ωστόσο, έκλεισε μακριά από το ιστορικό υψηλό που είχε φτάσει νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

Η πτώση των μετοχών τσιπ και τα αδύναμα στοιχεία για την καταναλωτική εμπιστοσύνη έβλαψαν την αγορά την Παρασκευή. Η Applied Materials υποχώρησε κατά 14%, οδηγώντας το VanEck Semiconductor ETF (SMH)

κάτω από 2%. Η Nvidia έχασε σχεδόν 1%.

Εν τω μεταξύ, ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν μειώθηκε στις 58,6 μονάδες τον Αύγουστο από 61,7 μονάδες τον προηγούμενο μήνα λόγω ανησυχιών για τον πληθωρισμό.

Εβδομαδιαία κέρδη

Πάντως, σε επίπεδο εβδομάδας, ο Dow Jones ξεπέρασε την προηγούμενη επίδοση, με άνοδο 1,74%. Οι S&P 500 και Nasdaq σημείωσαν άνοδο 0,94% και 0,81% αντίστοιχα σε εβδομαδιαία βάση χάρη στα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό καταναλωτών που αύξησαν τις ελπίδες για μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ τον επόμενο μήνα.

Πτώση για το πετρέλαιο

Στο μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου έκλεισαν με απώλειες την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές τήρησαν στάση αναμονής για τις συνομιλίες μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε χαλάρωση των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στη Μόσχα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Στην εβδομάδα, το WTI υποχώρησε 1,7%, ενώ το Brent έχασε 1,1%.