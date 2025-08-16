Έκπληξη από τη Χίλαρι Κλίντον – Θα πρότεινα τον Τραμπ για Νόμπελ Ειρήνης αν λήξει ο πόλεμος χωρίς να χάσει η Ουκρανία εδάφη

Έναν αναπάντεχο σύμμαχο στην προσπάθεια να βραβευτεί με Νόμπελ Ειρήνης βρήκε ο Ντόναλντ Τραμπ στο πρόσωπο της αντιπάλου του το 2016, της Χίλαρι Κλίντον.

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών δήλωσε την Παρασκευή ότι αν ο Τραμπ εξασφαλίσει το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία χωρίς το Κίεβο να παραχωρήσει έδαφος στη Ρωσία, θα τον προτείνει για το Νόμπελ Ειρήνης.

Η Κλίντον έκανε τις δηλώσεις στο podcast «Raging Moderates» με την Τζέσικα Τάρλοφ, πριν συναντηθούν ο Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα όπου θα συζητούσαν το Ουκρανικό.

Πρόσθεσε, όπως αναφέρει το CBS, ότι ο Τραμπ πρέπει «να καταστήσει σαφές ότι πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός. Δεν θα υπάρξει ανταλλαγή εδαφών. Και ότι, σε ένα χρονικό διάστημα, ο Πούτιν θα πρέπει να αποσυρθεί από τα εδάφη που έχει καταλάβει, προκειμένου να αποδείξει τις καλές του προθέσεις, ας πούμε, να μην απειλεί την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Αν το καταφέρουμε αυτό, αν ο Πρόεδρος Τραμπ είναι ο αρχιτέκτονας αυτής της επιτυχίας, θα τον προτείνω για το Νόμπελ Ειρήνης, γιατί ο στόχος μου εδώ είναι να μην επιτρέψω την υποταγή στον Πούτιν, με τη βοήθεια και τη συνδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών».

Από την πλευρά του, ο Τραμπ, του οποίου οι υποστηρικτές φώναζαν «κλείστε την στη φυλακή» για την Κλίντον κατά τη διάρκεια της προεικλογικής εκστρατείας για το 2016, εξέφρασε την εκτίμησή του για τις δηλώσεις της πρώην αντιπάλου του.

Εν τω μεταξύ, σε δηλώσεις του την Παρασκευή στον Μπρετ Μπέιερ του Fox News ο Τραμπ είπε ότι ήταν «πολύ ευγενικό» εκ μέρους της Κλίντον να το πει αυτό και ότι «ίσως αρχίσω να την συμπαθώ ξανά».