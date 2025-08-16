ΔΕΗ: Στα σκαριά το πρώτο έργο γεωθερμίας – Πιλοτική μονάδα στη Λέσβο το 2026

Σε εξέλιξη η διαδικασία επιλογής κατασκευαστή. Δρομολόγηση ερευνητικών γεωτρήσεων και στη Μήλο.

Σάρκα και οστά πρόκειται να πάρει και στη χώρα μας η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από γεωθερμία, με την ανάπτυξη του πρώτου σταθμού από τον Όμιλο της ΔΕΗ. Όπως επισημαίνεται στις οικονομικές καταστάσεις για το 1ο εξάμηνο του έτους, μέσω της ΔΕΗ Ανανεώσιμες η ΔΕΗ έχει τα σκαριά τον πρώτο μικρό πιλοτικό σταθμό στη Λέσβο, ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2026.

Ο σταθμός θα έχει ισχύ 0,25 MW. Μάλιστα, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες είναι ήδη στη διαδικασία επιλογής αντισυμβαλλομένου για την κατασκευή του έργου.

Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΗ Ανανεώσιμες κατέχει την άδεια αξιοποίησης για ηλεκτροπαραγωγή των τεσσάρων γεωθερμικών πεδίων υψηλών θερμοκρασιών Λέσβου, Μήλου-Κιμώλου-Πολυαίγου, Νισύρου και Μεθάνων. Σκοπός της εταιρείας είναι να πραγματοποιήσει έρευνες για τον εντοπισμό και χαρακτηρισμό του γεωθερμικού δυναμικού στις εν λόγω περιοχές, από τον οποίο θα εξαρτηθεί και η διαστασιολόγηση των μονάδων.

Έρευνες και στη Μήλο

Σκοπός της εταιρείας είναι να αναπτύξει γεωθερμικούς σταθμούς ισχύος 5 MW σε κάθε μια από τις τέσσερις παραπάνω περιοχές, εφόσον εντοπιστεί το κατάλληλο γεωθερμικό δυναμικό. Σε αυτό το πλαίσιο, παράλληλα ήδη δρομολογεί έρευνες και στη Μήλο.

Όπως επισημαίνεται στις οικονομικές καταστάσεις, έχει υποβληθεί προς έγκριση η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη διεξαγωγή ερευνητικών γεωτρήσεων στο νησί, οι διαγωνισμοί για την κατασκευή των οποίων αναμένεται να προκηρυχθούν εντός του β’ εξαμήνου 2025. Παράλληλα, έχουν συναφθεί συμβάσεις με εταιρείες συμβούλων για την αξιολόγηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και την διερεύνηση των καταλληλότερων θέσεων για την εκτέλεση, κατ’ αρχήν, βαθιών γεωθερμικών ερευνητικών γεωτρήσεων και στις τρεις λοιπές περιοχές, με την προσδοκία της μετέπειτα παραγωγικής αξιοποίησής του γεωθερμικού δυναμικού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η γεωθερμία αποτελεί ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, που προσφέρει τη δυνατότητα παραγωγής ισχύος βάσης, καθώς είναι διαθέσιμη 24 ώρες τη μέρα, 365 μέρες το χρόνο, χωρίς να εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες. Μάλιστα, αν και υπάρχουν ανά την επικράτεια σημαντικά γεωθερμικά πεδία υψηλών θερμοκρασιών (στα οποία δηλαδή το θερμικό ρευστό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας) έως σήμερα το εγχώριο δυναμικό παραμένει ανεκμετάλλευτο.

Πρωταγωνιστής σε όλες τις «πράσινες» τεχνολογίες

Η «είσοδος» στη γεωθερμία θα πλαισιώσει τη δραστηριοποίηση της ΔΕΗ σε όλες τις εφαρμογές παραγωγής «καθαρής» ηλεκτρικής ενέργειας, όπως και σε επενδύσεις που υποστηρίζουν τη διείσδυση των «πράσινων» τεχνολογιών, αποτελώντας αντίδοτο στις ΑΠΕ. Ενδεικτικό είναι πως πέρα από τις τεράστιες επενδύσεις που έχει ήδη δρομολογήσει σε αιολικά και φωτοβολταϊκά, η ΔΕΗ διαθέτει ήδη ένα πρώτο φωτοβολταϊκό πάρκο – στη Ρουμανία, μέσω του πρόσφατου deal με τη Macquarie.

Επίσης, έχει προγραμματίσει και την είσοδό της στα υπεράκτια αιολικά, με τη συμφωνία με τον Όμιλο Κοπελούζου και την εταιρεία Σαμαρά, χάρις στην οποία απέκτησε θαλάσσιο αιολικό πάρκο ισχύος 200 MW, που θα αναπτυχθεί ανοικτά της Αλεξανδρούπολης. Έτσι, θα αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο και στην αξιοποίηση του αιολικού δυναμικού των ελληνικών θαλασσών.

Την ίδια στιγμή, πρωτοπορεί και στην αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, αποτελώντας τη μόνη έως αυτή τη στιγμή εταιρεία που διαθέτει στη χώρα μας «φυσικές μπαταρίες», μέσω των μονάδων αντλησιοταμίευσης στον Θησαυρό και στη Σφηκιά. Παράλληλα, ήδη αναπτύσσει ένα χαρτοφυλάκιο αυτόνομων μπαταριών συνολικής ισχύος περί τα 150 MW, οι οποίες προκρίθηκαν από τους τρεις διαγωνισμούς που διενήργησε η Ρυθμιστική Αρχή (ΡΑΑΕΥ).