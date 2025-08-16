ΔΕΘ: Εως τα €2 δισ. θα φτάσει το πακέτο παροχών

Αμέσως μετά τον Δεκαπενταύγουστο το οικονομικό επιτελείο αναμένεται να παρουσιάσει στον πρωθυπουργό το τελικό σχέδιο του πακέτου μέτρων που θα εξαγγελθεί στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), με συνολικό κόστος μεταξύ 1,5-2 δισ. ευρώ.

Στόχος είναι να ενισχυθεί η μεσαία τάξη, η οποία έχει επιβαρυνθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Κορυφαίο μέτρο του σχεδίου αποτελεί η ριζική αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας εισοδήματος. Το δεύτερο κλιμάκιο εισοδήματος (10.000-20.000 ευρώ), που σήμερα φορολογείται με 22%, σχεδιάζεται να σπάσει σε μικρότερα εισοδηματικά τμήματα με χαμηλότερους συντελεστές, φέρνοντας σημαντική ελάφρυνση κυρίως στους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος με εισόδημα 15.000 ευρώ ετησίως που σήμερα φορολογείται με 22% θα μπορούσε να έχει φορολογικό συντελεστή μειωμένο στο 15%, εξοικονομώντας αρκετές εκατοντάδες ευρώ.

Οι στόχοι

Επιπλέον, εξετάζεται η εισαγωγή νέων ενδιάμεσων συντελεστών και στα εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ ώστε να επιμεριστεί δικαιότερα η φορολογική επιβάρυνση. Οι αλλαγές αυτές, αν και θα ισχύσουν από το 2026, θα έχουν άμεση επίδραση στην παρακράτηση φόρου από τον Ιανουάριο του ίδιου έτους.

Σημαντική είναι και η επέκταση της έκπτωσης φόρου 30% μέσω ηλεκτρονικών αποδείξεων σε περισσότερες υπηρεσίες από αυτές που ήδη ισχύουν (κομμωτήρια, καθαρισμοί, μεταφορές, κτηνίατροι κ.ά.). Στόχος είναι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και η ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Παράλληλα, το πακέτο προβλέπει δραστική μείωση του φόρου για εισοδήματα από ενοίκια. Ο αρχικός συντελεστής για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ προτείνεται να μειωθεί από το 15% στο 7,5% ή ακόμη και στο 5%.

Για τα εισοδήματα 12.000-35.000 ευρώ εξετάζεται η εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή ώστε να περιοριστεί η απότομη αύξηση της φορολογίας και να αποκαλυφθούν περισσότερα πραγματικά εισοδήματα.

