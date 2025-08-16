Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της κοινότητας Βολισσού Χίου
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε μέσω βίντεοκλήσης με τον πρόεδρο της κοινότητας Βολισσού και ενημερώθηκε για τις άμεσες ανάγκες
Your browser does not support the
audio element.
Σε ανάρτησή του στο Χ, ο βουλευτής Χίου, Νότης Μηταράκης, ανέφερε ότι υπήρξε επικοινωνία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της κοινότητας Βολησσού Χίου.
«Είναι μεγάλη η καταστροφή στη Βολισσό και ο πόνος των κατοίκων αβάσταχτος. Ο Πρωθυπουργός επικοινώνησε μέσω βίντεοκλήσης με τον Πρόεδρο της Βολισσού και ενημερώθηκε για τις άμεσες ανάγκες. Συναντήθηκα προσωπικά με τους κατοίκους, άκουσα τις ανησυχίες τους. Η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα τους με πράξεις, στηρίζοντας την αποκατάσταση και την οικονομική ανάταξη της περιοχής. Από σήμερα ξεκινά η καταγραφή των ζημιών, ώστε να προχωρήσουμε άμεσα στην ενίσχυση των πληγέντων», αναφέρει ο Νότης Μηταράκης.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο sofokleous10.gr
Διαβάστε επίσης περισσότερες ειδήσεις από το sofokleous10.gr