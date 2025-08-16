Η αποτυχία της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν: Χωρίς συμφωνία για την Ουκρανία, μόνο υποσχέσεις και ανησυχίες

Σε μια εποχή όπου ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζει να ματώνει την Ευρώπη, η πολυαναμενόμενη συνάντηση κορυφής μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα τελείωσε χωρίς καμία ουσιαστική πρόοδο, αφήνοντας πίσω της ερωτήματα, ανησυχίες και μια αίσθηση αποτυχίας. Παρά τις δηλώσεις Τραμπ για “μεγάλη πρόοδο”, η απουσία συγκεκριμένων συμφωνιών για εκεχειρία ή επίλυση της κρίσης υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα των σχέσεων ΗΠΑ-Ρωσίας και την αδιαλλαξία των δύο πλευρών. Η συνάντηση, η πρώτη από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022, διήρκεσε σχεδόν τρεις ώρες στην Άνκορατζ της Αλάσκας, αλλά δεν απέδωσε καρπούς, όπως φαίνεται από τις δηλώσεις και των δύο ηγετών.

Το Σκηνικό της Συνάντησης: Πομπώδης Υποδοχή, Αλλά Χωρίς Ουσία

Η συνάντηση ξεκίνησε με εντυπωσιακό τρόπο, θυμίζοντας εποχές Ψυχρού Πολέμου αλλά με μια σύγχρονη χροιά. Ο Πούτιν έφτασε στην αεροπορική βάση της Αλάσκας, όπου τον υποδέχτηκε ο Τραμπ με κόκκινο χαλί και θερμή χειραψία, ενώ αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη πετούσαν από πάνω. Αυτή η εικόνα συμβολισμού δύναμης και διπλωματίας έρχεται σε αντίθεση με την πραγματικότητα: Ο Πούτιν παραμένει καταζητούμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC) για εγκλήματα πολέμου, συγκεκριμένα για την απέλαση εκατοντάδων παιδιών από την Ουκρανία – κατηγορία που η Ρωσία απορρίπτει ως άκυρη, καθώς ούτε η Ρωσία ούτε οι ΗΠΑ είναι μέλη του ICC.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν μπροστά σε φόντο που έγραφε “Pursuing Peace” (Σε Αναζήτηση Ειρήνης), αλλά δεν δέχτηκαν ερωτήσεις από δημοσιογράφους. Ο Τραμπ δήλωσε: “Κάναμε κάποια πρόοδο” και πρόσθεσε χαρακτηριστικά: “Δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι να υπάρξει συμφωνία”. Ο Πούτιν, από την πλευρά του, μίλησε για “κατανόηση” που μπορεί να οδηγήσει σε πρόοδο προς την ειρήνη, αλλά επέμεινε στην ανάγκη εξάλειψης των “ριζικών αιτίων” της κρίσης και στην κάλυψη των “νόμιμων ανησυχιών” της Μόσχας. Κανείς δεν ανέφερε συγκεκριμένα βήματα προς εκεχειρία, παρόλο που ο Τραμπ είχε θέσει αυτόν τον στόχο πριν από τη συνάντηση.

Οι Δηλώσεις Τραμπ: Αισιοδοξία ή Αποφυγή;

Μετά τη συνάντηση, ο Τραμπ μίλησε στο Fox News και στον Σον Χάνιτι, αποκαλύπτοντας περισσότερα. Ισχυρίστηκε ότι συζήτησαν πιθανές ανταλλαγές εδαφών και εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, λέγοντας: “Νομίζω ότι αυτά είναι σημεία που διαπραγματευτήκαμε και συμφωνήσαμε σε μεγάλο βαθμό”. Πρόσθεσε: “Νομίζω ότι είμαστε αρκετά κοντά σε μια συμφωνία”, αλλά τόνισε ότι “η Ουκρανία πρέπει να συμφωνήσει. Ίσως πουν όχι”. Σε ερώτηση τι θα συμβούλευε τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απάντησε λακωνικά: “Πρέπει να κάνει μια συμφωνία” και πρόσθεσε: “Κοίτα, η Ρωσία είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη και αυτοί όχι. Είναι υπέροχοι στρατιώτες”.

Αυτές οι δηλώσεις προκάλεσαν ανησυχίες στο Κίεβο και την Ευρώπη, καθώς ο Τραμπ είχε προηγουμένως μιλήσει για ανταλλαγές εδαφών, κάτι που φοβούνται ότι θα επιβληθεί στην Ουκρανία με δυσμενείς όρους. Ωστόσο, τίποτα τέτοιο δεν υλοποιήθηκε, αφήνοντας την εντύπωση ότι η συνάντηση ήταν περισσότερο μια επίδειξη παρά μια ουσιαστική διαπραγμάτευση. Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι θα οργανωθεί συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι, στην οποία μπορεί να συμμετάσχει και ο ίδιος, αλλά ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε ότι κάτι τέτοιο δεν συζητήθηκε.

Η Ρωσική Στάση: Αδιαλλαξία και Προπαγάνδα

Ο Πούτιν δεν έδειξε καμία αλλαγή στη μακροχρόνια θέση της Ρωσίας. Επέμεινε στην “εξασφάλιση” της ασφάλειας της Ουκρανίας, αλλά μόνο με όρους που ικανοποιούν τη Μόσχα. Η συνάντηση θεωρείται νίκη για τον Πούτιν, ο οποίος έχει απομονωθεί από δυτικούς ηγέτες από την εισβολή του 2022. Παρά τις απειλές Τραμπ για νέες κυρώσεις, τίποτα δεν έχει εφαρμοστεί, ακόμα και μετά την αγνόηση ενός προθεσμιακού για εκεχειρία που είχε θέσει ο Τραμπ νωρίτερα τον μήνα.

Ταυτόχρονα, ο πόλεμος συνεχίζεται αμείωτος. Τη νύχτα μετά τη συνάντηση, η Ρωσία εξαπέλυσε 85 drones και έναν βαλλιστικό πύραυλο κατά της Ουκρανίας, από τα οποία η ουκρανική αεροπορία κατέστρεψε 61. Η Ουκρανία ανέφερε 139 συγκρούσεις στη γραμμή του μετώπου την προηγούμενη ημέρα, ενώ η Ρωσία κατέστρεψε 29 ουκρανικά drones. Αυτές οι επιθέσεις υπογραμμίζουν ότι η διπλωματία δεν έχει ακόμα επηρεάσει το πεδίο της μάχης.

Αντιδράσεις από Ουκρανία και Ευρώπη: Ανησυχία και Κριτική

Ο Ζελένσκι, μετά από τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ, δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για “εποικοδομητική συνεργασία” και θα ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα. Πριν από τη συνάντηση, είχε γράψει στο Telegram ότι η σύνοδος πρέπει να ανοίξει τον δρόμο για “δίκαιη ειρήνη” και τριμερείς συνομιλίες. Ωστόσο, Ευρωπαίοι ηγέτες εξέφρασαν σκεπτικισμό. Ο Νορβηγός Υπουργός Εξωτερικών Έσπεν Μπαρθ Έιντε κάλεσε για αύξηση της πίεσης στη Ρωσία, ενώ η Τσέχα Υπουργός Άμυνας Γιάνα Τσέρνοχοβα δήλωσε ότι οι συνομιλίες επιβεβαιώνουν ότι ο Πούτιν δεν επιδιώκει ειρήνη, αλλά αποδυνάμωση της δυτικής ενότητας και διάδοση προπαγάνδας.

Ιστορικό Πλαίσιο: Ο Πόλεμος και οι Σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο πιο θανατηφόρος στην Ευρώπη τα τελευταία 80 χρόνια, έχει προκαλέσει πάνω από ένα εκατομμύριο νεκρούς και τραυματίες, συμπεριλαμβανομένων χιλιάδων αμάχων, κυρίως Ουκρανών. Ξεκίνησε με την πλήρη εισβολή της Ρωσίας το 2022, αλλά οι εντάσεις χρονολογούνται από το 2014. Ο Τραμπ, κατά την πρώτη θητεία του, είχε προσπαθήσει να βελτιώσει τις σχέσεις με τη Ρωσία, αλλά τώρα, ως Πρόεδρος ξανά, αντιμετωπίζει πιέσεις από το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη.

Επιπλέον, ο Τραμπ ανέστειλε την επιβολή δασμών στην Κίνα για αγορές ρωσικού πετρελαίου λόγω της “προόδου” με τον Πούτιν, αλλά δεν ανέφερε την Ινδία, η οποία αντιμετωπίζει 50% δασμούς στις εισαγωγές από τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης ποινής 25% για ρωσικές εισαγωγές. Αυτό δείχνει πώς η γεωπολιτική συνδέεται με οικονομικά συμφέροντα.

Ανάλυση: Γιατί Απέτυχε η Συνάντηση;

Η αποτυχία μπορεί να αποδοθεί σε πολλούς παράγοντες. Πρώτον, η αδιαλλαξία της Ρωσίας: Ο Πούτιν δεν δείχνει διάθεση για υποχωρήσεις χωρίς πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεών του. Δεύτερον, η προσέγγιση Τραμπ, που βασίζεται σε προσωπική διπλωματία, συχνά υπερεκτιμά την πρόοδο χωρίς συγκεκριμένα αποτελέσματα. Τρίτον, η απουσία του Ζελένσκι από τις συνομιλίες δημιουργεί δυσπιστία, καθώς η Ουκρανία είναι το κεντρικό θύμα.

Συμπερασματικά, η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν μπορεί να άνοιξε έναν δίαυλο επικοινωνίας, αλλά χωρίς breakthrough, ο πόλεμος συνεχίζεται. Ο Τραμπ τελείωσε τις δηλώσεις του ευχαριστώντας τον Πούτιν και προτείνοντας μελλοντική συνάντηση, με τον Ρώσο να απαντά: “Την επόμενη φορά στη Μόσχα”, κάτι που ο Τραμπ σχολίασε ότι μπορεί να “προκαλέσει λίγη ζέστη”. Το μέλλον παραμένει αβέβαιο, αλλά η ειρήνη φαίνεται μακρινή.