Η-δυναμική-των-αμυντικών-μετοχών-στην-εποχή-Τραμπ-2.0

Η επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ και η επιστροφή του στον Λευκό Οίκο στις αρχές του 2025 σήμανε μια περίοδο αναταραχής και ανασχηματισμού στις αγορές αμυντικών μετοχών, καθώς επενδυτές και αναλυτές παρακολουθούσαν στενά τις πολιτικές του και τις επιπτώσεις τους στον τομέα.

Το πλαίσιο

Οι αμυντικές μετοχές ενισχύονται φέτος λόγω της αυξημένης γεωπολιτικής έντασης, της ανασφάλειας για τη μελλοντική στάση των ΗΠΑ υπό τον Τραμπ και της γενικευμένης αύξησης των στρατιωτικών δαπανών. Στην Ευρώπη, χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Πολωνία επενδύουν μαζικά στην άμυνα, ενισχύοντας εταιρείες όπως Rheinmetall, Thales και BAE. Υπενθυμίζεται ότι η Ευρώπη αναβαθμίζει ριζικά την αποτρεπτική της ικανότητα με στόχο την επιβίωση ανάμεσα στις συμπληγάδες πέτρες των ΗΠΑ που απειλεί την Γροιλανδία και τη Ρωσία που συνεχίζει τον πόλεμό της στην Ουκρανία.

Στις ΗΠΑ, παρά τις περί καιροσκοπικές δηλώσεις Τραμπ, οι επενδυτές προεξοφλούν ενίσχυση σε κρίσιμους τομείς, όπως πυραυλική άμυνα, drones και τεχνητή νοημοσύνη, ευνοώντας εταιρείες όπως Lockheed Martin, Boeing και Palantir.

Ευνοϊκά μηνύματα και προσδοκίες αντικατατροπής

Αμέσως μετά την εκλογή, αναλυτές της Bernstein εξέφρασαν θετική στάση: περιμένουν αύξηση των αμυντικών προϋπολογισμών, ιδιαίτερα σε πυρηνική αποτροπή, αντιπυραυλική άμυνα και διαστημικές δυνατότητες—παρά τις υποψίες για εξορθολογισμό δαπανών μέσω του νέου Υπουργείου Επικοινωνίας, ύστερα από το πρώτο «τεστ» της διοίκησης Τραμπ

Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ δημιούργησαν αντιφατικά σήματα κατά τις πρώτες εβδομάδες της δεύτερης θητεία του Τραμπς: ενώ εξαγγέλθηκε αύξηση του προϋπολογισμού για το 2026 κοντά στο 1 τρισ. δολάρια -με άνοδο μετοχών όπως η Lockheed, Boeing, Northrop Grumman και General Dynamics κατά περίπου 4–5%-, παράλληλα υπήρξαν και προτάσεις σημαντικών περικοπών στον πενταετή αμυντικό προϋπολογισμό κατά 8% ετησίως.

Αποδόσεις και τεχνολογική ανανέωση

Η πολύ πιο αστάθεια συνοδεύτηκε από αναδιάταξη του τοπίου: παρατηρήθηκε άνοδος μετοχών της Boeing, Heico, Howmet, GE Aerospace —ενώ εταιρείες όπως Lockheed Martin και Northrop Grumman υστερούσαν. Επιπλέον, το τοπίο ανατράπηκε από τις εξελίξεις στην τεχνολογία: εταιρείες που επικεντρώνονται σε drones, AI και νέες πλατφόρμες—όπως Anduril, Palantir, AeroVironment—απειλούν την κυριαρχία των παραδοσιακών αμυντικών κολοσσών Barron’s

Ευρωπαϊκή άνοδος – η απάντηση στην αβεβαιότητα των ΗΠΑ

Την ίδια περίοδο, οι ευρωπαϊκές αμυντικές μετοχές γνώρισαν έντονη άνοδο. Ο Ράινμεταλ (Rheinmetall) αυξήθηκε έως και 87% από την αρχή του 2025, ενώ Thales, Leonardo, BAE Systems, Hensoldt και Renk είχαν κέρδη πολλών δεκάδων τοις εκατό, καθώς οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να αντισταθμίσουν την αβεβαιότητα στις ΗΠΑ με ενίσχυση του ή τοπικού αμυντικού σχεδιασμού

Συγχρόνως, τα ETF αμυντικών θεμάτων σε ευρωπαϊκές αγορές τράβηξαν μηδαμινάτομα κεφάλαια—€7.6 δισ. σε καθαρές εισροές—καθώς επενδυτές αναζητούσαν ασφάλεια από την πολιτική ανασφάλεια των ΗΠΑ

.Μετοχικές αυξήσεις με γνώμονα κέρδη και συμβόλαια

Από το 2025, ορισμένες εταιρείες κατέγραψαν εντυπωσιακά μερίδια κέρδους και συμβόλαια. Η Mercury Systems έκλεισε με κέρδη Q4 πολύ ανώτερα των προσδοκιών και είδε την μετοχή της να εκτοξεύεται κατά ~27%.

Αντίστοιχα, η Elbit Systems στην Ισραήλ έκλεισε το ίδιο διάστημα με +53% αύξηση κερδών, ανακοινώνοντας παράλληλα συμβόλαιο €1.64 δισ. με ευρωπαϊκή χώρα – οδηγώντας την μετοχή σε άνοδο ~5.6%, με συνολικά ~79% απόδοση μέσα στη χρονιά.

Παγκόσμια τάση αποκατάστασης και νέες στρατηγικές

Η εκθετική άνοδος των αμυντικών δαπανών σε παγκόσμιο επίπεδο —με συνολικό ποσό άνω των $2.7 τρισ. το 2024, η μεγαλύτερη αύξηση δεκαετίας— σε συνδυασμό με μεγάλες συμφωνίες (π.χ. $142 δισ. πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού στη Σαουδική Αραβία) δείχνουν ότι η ζήτηση για αμυντικές λύσεις δεν έχει υποχωρήσει, ακόμα και σε περιόδους έντονης πολιτικής αβεβαιότητας.

Παράλληλα, το λανσάρισμα του διαστημικού συστήματος “Golden Dome” (αντιπυραυλικό/αντίυμιτικο) με εκτιμώμενο κόστος ~$175 δισ., αν και αμφιλεγόμενο ως προς την τεχνική κι οικονομική του σκοπιμότητα, ενισχύει το πλάνο νέων οπλικών προγραμμάτων και εντείνει τον ανταγωνισμό μεταξύ μεγάλων κατασκευαστών όπως Lockheed, Palantir, SpaceX, Anduril και άλλοι.

Ως εκ τούτου από την επανεκλογή του Τραμπ στις αρχές του 2025 έως σήμερα, οι αμυντικές μετοχές απέδειξαν την ευρωστία αλλά και την ευαισθησία τους στα πολιτικά σινιάλα: οι παραδοσιακοί αμυντικοί κολοσσοί των ΗΠΑ είδαν φάσεις άνοδος και πτώσης, επηρεασμένοι από προϋπολογιστικές εξαγγελίες και αβεβαιότητα. Αντίθετα, οι ευρωπαϊκές αμυντικές εταιρείες άνθισαν, επωφελούμενες από την αναδιάταξη της γεωπολιτικής και του αμυντικού funding στην Ευρώπη. Οι τεχνολογικές καινοτομίες-AI, διαστημική άμυνα, drones- τροποποιούν ριζικά το επιχειρηματικό μοντέλο του κλάδου, ενώ μεγάλες συμφωνίες και μεγάλα προγράμματα (όπως ο “Golden Dome”) θα συνεχίσουν να διαμορφώνουν την πορεία των μετοχών στο άμεσο μέλλον.