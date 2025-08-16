«Κούρεμα-φόρου»-για-οικογένειες-με-παιδιά-στο-καλάθι-της-ΔΕΘ 

Έρχονται ειδικές φοροαπαλλαγές για τις οικογένειες με παιδιά που είναι και οι πιο αδικημένοι σε σύγκριση με τους ανύπαντρους φορολογούμενους. Τα δύο βασικά σενάρια.

Με το δημογραφικό να αποτελεί μια από τις βασικές προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η ελληνική κυβέρνηση, μεγάλο μέρος του πακέτου της ΔΕΘ θα αφορά στη στήριξη των οικογενειών μέσω φοροαπαλλαγών.

Όπως έχει γράψει το -, το πακέτο της ΔΕΘ που θα ξεπεράσει όπως φαίνεται τα 1,5 δισ. ευρώ θα κλείσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Σύμφωνα με πληροφορίες στα σενάρια που εξετάζονται περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

Αφενός, η κλιμακωτή αναπροσαρμογή του αφορολόγητου ορίου ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Έτσι πέρα από το βασικό αφορολόγητο για τον άγαμο φορολογούμενο που έτσι κι αλλιώς σχεδιάζεται να αυξηθεί στις 10.000 ευρώ οι φορολογούμενοι γονείς θα έχουν περαιτέρω αύξηση της έκπτωσης φόρου στο εκκαθαριστικό τους και χαμηλότερες παρακρατήσεις από τους μισθούς τους.

Σήμερα το ποσό μείωσης φόρου ξεκινά από τα 777 ευρώ για φορολογούμενο χωρίς τέκνα και αυξάνεται ανά αριθμό τέκνων από τα 900 ευρώ για τους φορολογούμενους με ένα εξαρτώμενο τέκνο έως τα 1.780 ευρώ για φορολογούμενους με πέντε τέκνα. Η αρχική μείωση φόρου, ωστόσο, περιορίζεται εφόσον το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις ξεπερνά το ποσό των 12.000 ευρώ και αυτό το όριο μπορεί να μεταβληθεί καθώς ο βασικός και μέσος μισθός έχουν αυξηθεί.

Αφετέρου, η αύξηση και η διεύρυνση του αφορολόγητου ποσού των οικειοθελών παροχών σε χρήμα είτε σε είδος από τους εργοδότες προς τους εργαζόμενους που αποκτούν παιδιά. Σκοπός, σύμφωνα με πηγές του οικονομικού επιτελείου, είναι να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις που θέλουν να δώσουν επιπλέον παροχές και ως κίνητρα για την προσέλκυση εργαζομένων. Έτσι δεν αποκλείεται να βελτιωθεί και ενισχυθεί το αφορολόγητο των 5.000 ευρώ για τις παροχές σε νέους γονείς που θεσμοθετήθηκε πέρσι αλλά και να υπάρξει και πρόβλεψη για «στεγαστικό επίδομα» από τις επιχειρήσεις προς το προσωπικό τους σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης και του στεγαστικού προβλήματος.

ΔΕΘ: Οι αλλαγές στην φορολογική κλίμακα

Όλα τα παραπάνω εξετάζονται συμπληρωματικά στις «οριζόντιες» αλλαγές στους συντελεστές φορολόγησης των εισοδημάτων, κυρίως της λεγόμενης μεσαίας τάξης.

Οι παρεμβάσεις στη φορολογική κλίμακα που εξετάζονται και αναμένεται να ισχύσουν από τα εισοδήματα του 2026 περιλαμβάνουν: