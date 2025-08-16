Χιλιάδες-Βρετανοί-θα-μείνουν-χωρίς-νερό-για-48-ώρες-μετά-από-σοβαρή-βλάβη-σε-κεντρικό-αγωγό

Χιλιάδες Βρετανοί θα μείνουν χωρίς νερό μέχρι την Κυριακή, μετά από σοβαρή βλάβη σε κεντρικό αγωγό που προκάλεσε αναστάτωση σε νοικοκυριά αυτή την εβδομάδα.

Αν και το πρόβλημα έχει πλέον αποκατασταθεί, οι διακοπές υδροδότησης αναμένεται να συνεχιστούν το Σαββατοκύριακο στη Φλιντσαϊρ της Ουαλίας. Κάτοικοι έχουν προειδοποιηθεί ότι η παροχή τους μπορεί να μην επανέλθει πλήρως πριν από την Κυριακή, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια.

Η Welsh Water επιβεβαίωσε ότι η επισκευή ολοκληρώθηκε έπειτα από πλήρη αντικατάσταση τμήματος του αγωγού. Η βλάβη, που ξεκίνησε στις 14 Αυγούστου, προκλήθηκε από προβλήματα σε προσωρινή επιδιόρθωση στην περιοχή Μπράουτον.

Περιοχές σε όλη τη Ντισάιντ και κατά μήκος της ακτής της Φλιντσαϊρ έως το Τάλακρ έμειναν χωρίς νερό μετά την αρχική ζημιά. Στις αρχές της εβδομάδας, η Welsh Water ανακοίνωσε «περαιτέρω προβλήματα», ξεκινώντας επείγουσες εργασίες.

Η διακοπή προκάλεσε ανησυχία, με κατοίκους του Φινόνγκρου να δηλώνουν ότι μπορεί να μείνουν με ελάχιστο ή καθόλου νερό για έως και πέντε ημέρες, εν μέσω ακόμη ενός κύματος καύσωνα. Ως μέτρο ανακούφισης, μοιράστηκε εμφιαλωμένο νερό στο κοινοτικό κέντρο Φινόνγκρου και στο κοινοτικό κέντρο Τάλακρ.

Παρότι η ζημιά έχει αποκατασταθεί, εκπρόσωπος της Welsh Water εξήγησε ότι η διαδικασία πλήρωσης του δικτύου – μήκους άνω των 500 χλμ – γίνεται σταδιακά ώστε να αποφευχθούν νέες ρήξεις. Η πλειονότητα των περιοχών αναμένεται να έχει νερό μέχρι το Σάββατο, όμως η πλήρης αποκατάσταση θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 17 Αυγούστου.

Η εταιρεία τόνισε ότι η επισκευή ήταν δύσκολη, καθώς ο αγωγός βρίσκεται πέντε μέτρα κάτω από τη γη και περιβάλλεται από άλλα υπόγεια δίκτυα κοινής ωφέλειας. Παράλληλα, συνεχίζει να στηρίζει ευάλωτους πελάτες και να προμηθεύει νερό σε δύο νοσοκομεία και 20 οίκους φροντίδας στην περιοχή.

Η Welsh Water ανακοίνωσε σημεία διανομής εναλλακτικής παροχής νερού και ζήτησε από τους πολίτες να παίρνουν μόνο ό,τι χρειάζονται, ενώ κάλεσε όσους έχουν ηλικιωμένους ή ευάλωτους συγγενείς και γείτονες να τους ελέγξουν ώστε να διασφαλιστεί ότι έχουν επαρκές εμφιαλωμένο νερό.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε τις ρυθμίσεις αποζημίωσης και δημοσίευσε ανοιχτή επιστολή προς τους πελάτες της στον ιστότοπό της.