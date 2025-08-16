air-canada:-Καθηλωμένα-στο-έδαφος-τα-αεροπλάνα-λόγω-της-απεργίας-των-αεροσυνοδών

Απέτυχαν οι διαπραγματεύσεις για τις αμοιβές. Επηρεάζονται τουλάχιστον 130.000 επιβάτες σε ημερήσια βάση.

Οι 10.500 αεροσυνοδοί της Air Canada ξεκίνησαν απεργία το Σάββατο, καθηλώνοντας εκατοντάδες πτήσεις και επηρεάζοντας περίπου 130.000 επιβάτες ημερησίως, στο αποκορύφωμα της εορταστικής περιόδου, μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων για τις αμοιβές.

«Είμαστε πλέον επισήμως σε απεργία», ανακοίνωσε το παράρτημα της Air Canada του Καναδικού Συνδικάτου Δημοσίων Υπαλλήλων (CUPE) μέσω της ιστοσελίδας του.

Η Air Canada επιβεβαίωσε, με ξεχωριστή ανακοίνωση, ότι ανέστειλε όλες τις δραστηριότητες της κύριας γραμμής και της Rouge, της χαμηλού κόστους θυγατρικής της. Η εταιρεία, με έδρα το Μόντρεαλ και η μεγαλύτερη αεροπορική στον Καναδά, είχε ήδη ανακοινώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι θα προχωρούσε σε λοκ-άουτ των αεροσυνοδών μετά τη 01:30 π.μ. του Σαββάτου. Περισσότερες από 600 πτήσεις είχαν ήδη ακυρωθεί τις προηγούμενες ημέρες, εν αναμονή της διακοπής εργασιών.

«Η Air Canada λυπάται βαθύτατα για τις επιπτώσεις που έχει η απεργία στους πελάτες της», ανέφερε η εταιρεία.

Η καναδική κυβέρνηση δεν προέβη σε κάποια παρέμβαση πριν από την προθεσμία των 12:58 π.μ. (ώρα Νέας Υόρκης) για την έναρξη της απεργίας – αντίθετα με προηγούμενες περιπτώσεις κατά τις οποίες υπήρξαν παρεμβάσεις για την αποφυγή κινητοποιήσεων υπό την ηγεσία του πρώην Πρωθυπουργού Τζάστιν Τριντό.

Σύμφωνα με τον αναλυτή Tom Fitzgerald της TD Cowen, η Air Canada ενδέχεται να χάνει περίπου 75 εκατομμύρια καναδικά δολάρια (54 εκατ. δολάρια ΗΠΑ) την ημέρα σε λειτουργικά κέρδη (πριν από τόκους, φόρους, αποσβέσεις) όσο διαρκεί η απεργία. Οι δραστηριότητες εμπορευματικών μεταφορών της εταιρείας επηρεάζονται επίσης, ενώ οι πτήσεις της Air Canada Express δεν επηρεάζονται καθώς εκτελούνται από τρίτους συνεργάτες.