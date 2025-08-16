Financial Times: Ο Πούτιν ζήτησε από τον Τραμπ να αποσυρθεί η Ουκρανία από το Ντόνετσκ – Σε αντάλλαγμα θα κάνει πίσω για άλλες περιοχές

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ζήτησε από την Ουκρανία να αποσυρθεί από την ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ ως βασικό όρο για τον τερματισμό του πολέμου, ωστόσο είπε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι θα μπορούσε να «παγώσει» το υπόλοιπο μέτωπο αν ικανοποιούνταν οι κύριες απαιτήσεις του.

Σύμφωνα με τους Financial Times, ο Ρώσος πρόεδρος διατύπωσε αυτό το αίτημα στη διάρκεια της συνάντησής του με τον Τραμπ στην Αλάσκα την Παρασκευή, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που έχουν άμεση γνώση των συνομιλιών.

Ο Τραμπ μετέφερε το μήνυμα στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και σε Ευρωπαίους ηγέτες το Σάββατο, σε τηλεδιάσκεψη όπου τους προέτρεψε να εγκαταλείψουν τις προσπάθειες για επίτευξη κατάπαυσης του πυρός από τη Μόσχα.

Η εξέλιξη αυτή θα έδινε στη Ρωσία τον πλήρη έλεγχο μίας περιοχής που κατέχει εν μέρει για περισσότερο από δέκα χρόνια και όπου οι δυνάμεις της καταγράφουν τη μεγαλύτερη προέλαση από τον περασμένο Νοέμβριο.

Σε αντάλλαγμα για την παράδοση του Ντονέτσκ, ο Πούτιν είπε ότι θα «παγώσει» το μέτωπο στις νότιες περιφέρειες Χερσώνα και Ζαπορίζια — όπου ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει μεγάλες εκτάσεις — και ότι δεν θα εξαπολύσει νέες επιθέσεις για κατάληψη πρόσθετων εδαφών, σύμφωνα με τρεις από τις πηγές.

Ωστόσο, κατέστησε σαφές ότι δεν έχει αποσύρει τις θεμελιώδεις απαιτήσεις του για «επίλυση των βαθύτερων αιτιών» της σύγκρουσης, που ουσιαστικά σημαίνουν τερματισμό της ουκρανικής κρατικής υπόστασης με τη σημερινή της μορφή και ανατροπή της ανατολικής διεύρυνσης του ΝΑΤΟ.

Έτοιμος για συμβιβασμούς ο Πούτιν

Πρώην υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Κρεμλίνου ανέφερε ότι ο Ρώσος πρόεδρος εμφανίζεται διατεθειμένος να κάνει συμβιβασμούς σε άλλα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων εδαφικών, αν ικανοποιηθούν αυτές οι «βασικές αιτίες».

Σήμερα, οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν περίπου το 70% της περιφέρειας Ντονέτσκ, ωστόσο η δυτική αλυσίδα πόλεων παραμένει υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας και είναι ζωτικής σημασίας για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και την άμυνα της στην ανατολική γραμμή.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, άτομα που γνωρίζουν τις σκέψεις του Ζελένσκι ανέφεραν ότι δεν πρόκειται να δεχτεί την παράδοση του Ντονέτσκ, αλλά θα ήταν ανοιχτός να συζητήσει το ζήτημα της εδαφικής κυριαρχίας με τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον, όπου αναμένεται να συναντηθούν τη Δευτέρα. Ο Ουκρανός πρόεδρος θα ήταν επίσης θετικός σε μια τριμερή συνάντηση με Τραμπ και Πούτιν, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.