reuters:-Κατηγορηματικό-«όχι»-Ζελένσκι-σε-Τραμπ-και-Ευρωπαίους-για-την-παράδοση-του-Ντονμπάς

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ξεκαθάρισε εκ νέου σήμερα ότι το Κίεβο δεν θα παραχωρήσει την περιοχή του Ντονμπάς στη Ρωσία.

Λίγες ώρες μετά την συνάντηση Τραμπ – Πούτιν και την πρόταση που φέρεται να έκανε ο πρόεδρος της Ρωσίας για την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από το Ντονμπάς, το πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας στις τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε με τον Αμερικανό ομόλογό του και τους ευρωπαίους ηγέτες ήταν κατηγορηματικός ότι η Ουκρανία δεν προτίθεται να παραδώσει την περιοχή του Ντονμπάς στη Ρωσία.

Zelensky refused to give up Donbas in his conversation with Trump and European leaders — Reuters pic.twitter.com/XU06xgcbWp — KyivPost (@KyivPost) August 16, 2025

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη συνάντησή του την Παρασκευή στην Αλάσκα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ενημέρωσε Ευρωπαίους ηγέτες ότι στηρίζει ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, το οποίο προβλέπει παραχώρηση ουκρανικών εδαφών που δεν έχουν καταληφθεί από ρωσικές δυνάμεις, αντί για μια εκεχειρία.

Σύμφωνα με τους New York Times, την πληροφορία μετέδωσαν δύο υψηλόβαθμοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που είχαν ενημέρωση για την τηλεφωνική επικοινωνία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Τραμπ προτίθεται να συζητήσει αυτό το σχέδιο τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ έχει καλέσει και Ευρωπαίους ηγέτες να συμμετάσχουν.

Μετά τη συνάντησή του με τον Πούτιν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εγκατέλειψε την απαίτηση για άμεση κατάπαυση του πυρός και θεωρεί πως μπορεί να επιτευχθεί γρήγορα μια ειρηνευτική συμφωνία, εφόσον ο Ζελένσκι δεχθεί να παραχωρήσει στη Ρωσία το υπόλοιπο του Ντονμπάς, ακόμη και τμήματα που δεν ελέγχονται σήμερα από ρωσικά στρατεύματα.

Εκτός από τον Ουκρανό πρόεδρο και οι Ευρωπαίοι εταίροι απορρίπτουν κατηγορηματικά μια τέτοια παραχώρηση, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για περιοχές με ισχυρές αμυντικές γραμμές αλλά και πλούσιο υπέδαφος. Ουκρανοί αξιωματούχοι τονίζουν πως οποιαδήποτε συμφωνία που θα περιλαμβάνει μόνιμη απώλεια εδαφών θα παραβίαζε το Σύνταγμα της χώρας.

