Η-καταπληκτική-ιστορία-του-ceo-της-intel-που-τον-έκανε-δισεκατομμυριούχο

Ο Λιπ Μπου Ταν «κέρδισε» τον πρόεδρο Τραμπ που ζητούσε την «καρατόμηση» του. Πολιτογραφημένος Αμερικανός πολίτης, γεννήθηκε το 1959 στη Μαλαισία και αποκαλύπτει ότι τη νύχτα χρειάζεται μόλις τέσσερις έως πέντε ώρες ύπνο.

Λίγες μέρες αφότου ζητούσε την απόλυση του διευθύνοντος συμβούλου της Intel, Λιπ Μπου Ταν, ο πρόεδρος Τραμπ άλλαξε γνώμη μετά από μια «πολύ ενδιαφέρουσα» συνάντησή μαζί του. «Η επιτυχία και η άνοδός του είναι μια καταπληκτική ιστορία», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social.

Είναι μια ιστορία που τον έκανε και απίστευτα πλούσιο. Ο 65χρονος βετεράνος της τεχνολογίας και του χώρου των επιχειρηματικών κεφαλαίων έχει συσσωρεύσει περιουσία αξίας τουλάχιστον 1,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τον - Billionaires Index – ο οποίος υπολογίζει για πρώτη φορά την καθαρή του αξία.

Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του προέρχεται από την Cadence Design Systems Inc., εταιρεία κατασκευής εργαλείων σχεδιασμού τσιπ, όπου υπηρέτησε ως διευθύνων σύμβουλος για 12 χρόνια πριν ενταχθεί στην Intel. Έχει πωλήσει μετοχές συνολικής αξίας άνω των 575 εκατομμυρίων δολαρίων και εξακολουθεί να διατηρεί θέση αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η θητεία του στην Cadence και ο ρόλος του ως εκτελεστικός πρόεδρος της Walden International – εταιρείας επιχειρηματικών συμμετοχών – προκάλεσαν αρχικά κριτική στην Ουάσιγκτον. Ο γερουσιαστής Τομ Κότον απέστειλε επιστολή στο διοικητικό συμβούλιο της Intel, εκφράζοντας ανησυχίες για τους δεσμούς του με την Κίνα και το ιστορικό του στην Cadence, η οποία πούλησε προϊόντα σε κινεζικό στρατιωτικό πανεπιστήμιο. Μόλις μια μέρα αργότερα, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Ταν «βρίσκεται σε μεγάλη σύγκρουση συμφερόντων και πρέπει να παραιτηθεί αμέσως».

Ο Ταν απέρριψε τους ισχυρισμούς ως «παραπληροφόρηση» σε επιστολή προς τους υπαλλήλους του. Όμως, το ιστορικό του επενδύσεων στην Κίνα και ο πλούτος που απέκτησε είχαν ήδη ρίξει σκιά στο έργο του. Τον Ιούλιο, η Cadence παραδέχθηκε ενοχή για παραβίαση των αμερικανικών εξαγωγικών ελέγχων και κατέβαλε 140,6 εκατομμύρια δολάρια για τον διακανονισμό της υπόθεσης.

Πολιτογραφημένος Αμερικανός πολίτης, ο Ταν γεννήθηκε το 1959 στη Μαλαισία, ως το νεότερο από πέντε αδέλφια. Αφού ολοκλήρωσε σπουδές φυσικής στο Nanyang Technological University, έλαβε μεταπτυχιακό στην πυρηνική μηχανική από το MIT και MBA από το Πανεπιστήμιο του Σαν Φρανσίσκο.

Εισήλθε στον χώρο του venture capital στη Silicon Valley, προτείνοντας ίδρυση διεθνούς αμοιβαίου κεφαλαίου χωρίς αμοιβή. Η πρώτη επενδυτική του κίνηση ύψους 3,3 εκατομμυρίων δολαρίων χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από τον πατέρα της συζύγου του και γνωστούς από τη Μαλαισία.

Παρέμεινε πιστός στον κλάδο των ημιαγωγών όταν πολλοί τον θεωρούσαν «στη δύση του» και τελικά δικαιώθηκε. Η Walden International επένδυσε 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε περισσότερες από 600 εταιρείες σε 12 χώρες, πολλές από αυτές εξειδικευμένες εταιρείες ημιαγωγών. Επίσης, υπηρέτησε στο διοικητικό συμβούλιο της Semiconductor Manufacturing International Corp., της κορυφαίας κινεζικής εταιρείας κατασκευής τσιπ, για περίπου 15 χρόνια.

Από τον διορισμό του ως CEO της Intel τον Μάρτιο, έχει επιταχύνει τις αποεπενδύσεις από κινεζικές τεχνολογικές εταιρείες, αν και παραμένει εκτελεστικός πρόεδρος της Walden International. Επενδύει επίσης μέσω της Walden Catalyst Ventures σε startups στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και το Ισραήλ.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως CEO της Cadence (2009–2021), η μετοχή της εταιρείας εκτοξεύθηκε κατά περισσότερο από 4.000%. Πώλησε μετοχές αξίας άνω των 575 εκατομμυρίων δολαρίων έως το τέλος του 2023, ενώ η κατοχή του (1,5 εκατ. μετοχές, περίπου 0,53% της εταιρείας) αποτιμάται σήμερα περίπου στα 500 εκατομμύρια δολάρια.

Ταυτόχρονα, διατηρούσε πλήρη θέση στην Walden. Αποκαλύπτει ότι χρειάζεται μόλις τέσσερις έως πέντε ώρες ύπνο ανά νύχτα, ενώ θεωρούσε ότι οι δύο ρόλοι λειτουργούσαν συμπληρωματικά για την ενημέρωσή του και την επαγγελματική του ανάπτυξη.

Το 2021 παραιτήθηκε από CEO στην Cadence και ανέλαβε εκτελεστικός πρόεδρος για δύο χρόνια. Είχε επίσης ενταχθεί στο διοικητικό συμβούλιο της Intel, το οποίο εγκατέλειψε τον Αύγουστο του 2024 λόγω διαφωνιών για τη στρατηγική της εταιρείας. Επανήλθε στο διοικητικό συμβούλιο και διορίστηκε CEO τον Μάρτιο, με αποστολή την ανασύσταση της Intel – η οποία αντιμετώπισε δυσκολίες καθώς η υπολογιστική επέκταση μετατοπίζεται προς τα smartphone και την τεχνητή νοημοσύνη.

Κατέχει περίπου 1,2 εκατομμύρια μετοχές της Intel – το 99% των οποίων απέκτησε μετά τον διορισμό του ως CEO. Το πακέτο αμοιβής του περιλαμβάνει μισθό 1 εκατομμυρίου δολαρίων, μπόνους απόδοσης έως 200% και μακροπρόθεσμα equity awards και stock options αξίας 66 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι το σπίτι μου εδώ και πάνω από 40 χρόνια», έγραψε σε επιστολή προς τους εργαζόμενους, έπειτα από την έκκληση του Τραμπ για την παραίτησή του. «Αγαπώ αυτή τη χώρα και είμαι βαθιά ευγνώμων για τις ευκαιρίες που μου έχει προσφέρει»