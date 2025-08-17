Κίμεν-Μαύρο-Τσάι-της-Κίνας:-Εκατονταετής-ιστορία,-πλούσιο-άρωμα

Το Κίμεν Μαύρο Τσάι (Qimen ή Keemun Black Tea), γνωστό και ως «Κί-χονγκ», αποτελεί το μοναδικό μαύρο τσάι που περιλαμβάνεται στη λίστα με τα δέκα εμβληματικά κινέζικα τσάγια.

Ονομάζεται έτσι από την περιοχή προέλευσής του — την κομητεία Κίμεν, που ανήκει στην πόλη Χουανγκσάν, στην επαρχία Ανχούι της ανατολικής Κίνας. Μαζί με το ινδικό τσάι Darjeeling και το τσάι Uva της Σρι Λάνκα, το Κίμεν συγκαταλέγεται στα τρία πιο αρωματικά τσάγια παγκοσμίως, απολαμβάνοντας διεθνή αναγνώριση και υψηλό κύρος. Ήδη από τον 19ο αιώνα, το Κίμεν Μαύρο Τσάι εξαγόταν σε όλο τον κόσμο μέσω του ιστορικού Δρόμου του Τσαγιού, ξεκινώντας από το παλιό λιμάνι της περιοχής.

Αυτό το εκλεκτό τσάι ξεχωρίζει για το βαθύ κόκκινο-κεχριμπαρένιο χρώμα του, τη βελούδινη υφή και το σύνθετο άρωμα με νότες λουλουδιών και φρούτων. Το 2022, η παραδοσιακή τεχνική παραγωγής και επεξεργασίας του Κίμεν Μαύρου Τσαγιού αναγνωρίστηκε από την UNESCO, εντασσόμενη στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας.

Το Κίμεν Μαύρο Τσάι συνεχίζει να τιμά την πολύτιμη παράδοση της αυστηρής καλλιέργειας και επιμελούς παραγωγής, ενώ παράλληλα επενδύει στην καινοτομία και την τεχνολογική πρόοδο. Η τοπική βιομηχανία τσαγιού ανανεώνει διαρκώς τη δομή των προϊόντων της και αναπτύσσει νέες ποικιλίες, προσαρμοσμένες στις σύγχρονες ζητήσεις της αγοράς.

Στη διασταύρωση της τεχνολογίας με την παράδοση, η καινοτομία δίνει ώθηση στη βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ η χειροτεχνική δεξιοτεχνία προσδίδει στο τσάι την ψυχή και τον χαρακτήρα του.

Σύμφωνα με τον Γκεν Κιμίνγκ, ανώτερο γεωπόνο στο τοπικό Γραφείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, η περιοχή εφαρμόζει έξυπνα συστήματα διαχείρισης φυτειών τσαγιού, παρακολουθώντας κρίσιμες περιβαλλοντικές παραμέτρους όπως η θερμοκρασία, η υγρασία και η ηλιακή ακτινοβολία με τους αισθητήρες του Διαδικτύου των Πραγμάτων( (IoT). Επίσης χρησιμοποιούνται τα drones για την επιθεώρηση των ασθενειών και των εντόμων, με στόχο την ακριβή εφαρμογή φυτοπροστατευτικών, διασφαλίζοντας οργανική καλλιέργεια.

«Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και τις παγκόσμιες αναπτυξιακές τάσεις, αξιοποιώντας τα εγγενή μας πλεονεκτήματα για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα του μαύρου τσαγιού, με στόχο την πλήρη βιομηχανοποίησή του», δήλωσε ο Τζιάνγκ Χονγκ, πρόεδρος του Ομίλου Κίμεν Μαύρου Τσαγιού.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η εταιρεία πέτυχε μια σημαντική τεχνολογική τομή: την ανάπτυξη της πρώτης ολοκληρωμένης γραμμής παραγωγής στην Κίνα για την πρώιμη και τελική επεξεργασία του Κίμεν Μαύρου Τσαγιού. Η νέα αυτή γραμμή βασίζεται σε έξυπνη τεχνολογία παραγωγής με υποστήριξη 5G, επιτυγχάνοντας μια νέα τεχνολογική καινοτομία στην επεξεργασία του μαύρου τσαγιού.

Στις 28 Απριλίου, στο Ντέρμπι του Ηνωμένου Βασιλείου, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ειδική εκδήλωση αφιερωμένη στην προώθηση του τουρισμού και της βιομηχανίας τσαγιού της περιοχής Χουανγκσάν για το έτος 2025.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, εγκαινιάστηκε επίσημα το νέο κατάστημα Κίμεν Μαύρου Τσαγιού στο Ντέρμπι. Επίσης, ο Οργανισμός Διαχείρισης Τουριστικών Περιοχών Χουανγκσάν και η Διεύθυνση Πολιτισμού και Τουρισμού της Χουανγκσάν υπέγραψαν συμφωνίες συνεργασίας με τη Διεύθυνση Τουρισμού του Ντέρμπι. Οι τρεις φορείς δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε τομείς όπως η ανάπτυξη θεματικών τουριστικών διαδρομών, η προβολή μέσω μάρκετινγκ και η υλοποίηση κοινών πολιτιστικών δράσεων.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το Κίμεν Μαύρο Τσάι επιδιώκει την παγκόσμια εξάπλωσή του. Τον Ιούνιο του 2024, ο Όμιλος είχε ιδρύσει το πρώτο του διεθνές κατάστημα εμπειρίας στην πόλη Μπρίστολ του ΗΒ, ενσωματώνοντάς το δυναμικά στον τοπικό καταναλωτικό ιστό. Μέσω ενός καινοτόμου μοντέλου — «τσάι και καφές σε κοινή προώθηση» — κατάφερε να δημιουργήσει έναν νέο χώρο συνάντησης μεταξύ κουλτούρας και γεύσης. Το κατάστημα όχι μόνο προσφέρει ποιοτικά παραδοσιακά προϊόντα, όπως πολυτελείς συσκευασίες δώρων με Κίμεν Μαύρο Τσάι, αλλά και διοργανώνει τακτικές επιδείξεις παραδοσιακής τελετουργίας τσαγιού. Μέσω αυτών των δραστηριοτήτων, δίνεται στους Βρετανούς καταναλωτές η ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την εκλεπτυσμένη τέχνη και τη μοναδική γοητεία του «αρώματος Κίμεν».