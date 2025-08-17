Και-τώρα-ραντεβού-στον-Λευκό-Οίκο:-Ποιοι,-εκτός-από-τον-Ζελένσκι,-θα-βρεθούν-στην-κρίσιμη-συνάντηση-με-τον-Τραμπ-και-ποια-η-σχέση-τους-μαζί-του

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία με τις διπλωματικές διεργασίες την επομένη της συνάντησης Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα να είναι πυρετώδεις.

Η προσοχή όλου του κόσμου στρέφεται πλέον στον Λευκό Οίκο, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος θα υποδεχθεί τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά και τους Ευρωπαίους της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων». Εκεί ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να μεταφέρει εκ του σύνεγγυς όχι μόνο το τι έχει ζητήσει ο Ρώσος πρόεδρος, αλλά και να χαράξει και μία στρατηγική για το πώς οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι το μέτωπο μπορεί να κλείσει. Άλλωστε όπως έχει φανεί και από τα λεγόμενα του ιδίου, η πιο βιώσιμη εξέλιξη θα ήταν μία συνολική ειρηνευτική συμφωνία. Το θέμα πια είναι με τι κόστος…

Ποιοι θα πάνε στον Λευκό Οίκο και ποια η σχέση τους με τον Τραμπ

Όπως προαναφέρθηκε, όμως, εκτός από τον Ζελένσκι, στην αμερικανική πρωτεύουσα θα βρεθεί και η Συμμαχία των Προθύμων/

Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Διαπραγματεύτηκε με τον Τραμπ σχετικά με τους προτεινόμενους δασμούς του στην ΕΕ. Οι δύο τους συναντήθηκαν στο γήπεδο γκολφ του Τέρνμπερι, όπου τον περασμένο μήνα συμφωνήθηκε μια εμπορική συμφωνία. Ο Τραμπ δήλωσε σχετικά: «Αυτό θα μας φέρει πιο κοντά… είναι μια συνεργασία με την ουσιαστική έννοια».

Γενικός Γραμματέας ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε

Επαίνεσε δημοσίως τον «πατερούλη» Τραμπ για τη διαχείριση της κρίσης Ισραήλ–Ιράν, ενώ ο Τραμπ με τη σειρά του έχει εκθειάσει το ΝΑΤΟ υπό την ηγεσία του Ρούτε, μετά τη δέσμευση των μελών του να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ.

Πρόεδρος Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν

Ανάπτυξε μια απροσδόκητη οικειότητα με τον Τραμπ κατά την πρώτη του προεδρία, και ο Μακρόν συνέχισε να τον επαινεί σε επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο τον Φεβρουάριο – παραδεχόμενος μάλιστα ότι ο Τραμπ είχε δίκιο να οικοδομήσει σχέση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Πρωθυπουργός Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι

Επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο τον Απρίλιο. Οι δύο τους απολαμβάνουν γνωστά καλή σχέση και έχουν ανταλλάξει επαίνους στο παρελθόν. Ο Τραμπ την έχει χαρακτηρίσει «φανταστική γυναίκα» που «έχει πραγματικά κατακτήσει την Ευρώπη». Ήταν επίσης η μόνη Ευρωπαία ηγέτις που παρευρέθηκε στην ορκωμοσία του τον Ιανουάριο.

Καγκελάριος Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς

Έναν μήνα μετά την ανάληψη της καγκελαρίας, ο Μερτς ταξίδεψε στον Λευκό Οίκο, όπου κέρδισε την εύνοια του προέδρου προσφέροντάς του το πιστοποιητικό γέννησης του παππού του Φρίντριχ, που είχε γεννηθεί στη Βαυαρία.

Πρόεδρος Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ

Μοιράζεται την αγάπη του προέδρου για το γκολφ – οι δύο τους έπαιξαν ακόμη και έναν γύρο μαζί στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα τον Μάρτιο. Στην «ανεπίσημη» επίσκεψη συζήτησαν επίσης για την Ουκρανία και τις σχέσεις Φινλανδίας–ΗΠΑ κατά το γεύμα τους.

Πρωθυπουργός Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ

Συναντήθηκε τελευταία φορά με τον Τραμπ κατά την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στη Σκωτία τον Ιούλιο. Καθώς προσγειώθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους: «Μου αρέσει ο πρωθυπουργός σας», ενώ έχει συχνά επαινέσει την πολυδιαφημισμένη «ειδική σχέση» ΗΠΑ-Ηνωμένου Βασιλείου.

Τα κρίσιμα θέματα στην ατζέντα – Εγγυήσεις ασφαλείας και εδαφικό

Η φιλοδοξία του Ντόναλντ Τραμπ να κινηθεί γρήγορα προς μια ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου αντιμετωπίζεται με επιφυλάξεις από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, που επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξουν παραχωρήσεις σε βάρος της Ουκρανίας ή της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Οι ηγέτες της Ε.Ε. χαράσσουν τρεις ανυποχώρητες γραμμές:

Εγγυήσεις ασφάλειας: Η Ευρώπη ζητά δεσμευτικές και ισχυρές εγγυήσεις για την ασφάλεια της Ουκρανίας, αλλά και για τη θωράκιση των ίδιων των ευρωπαϊκών συμφερόντων. Ήδη, με δηλώσεις τους, χαιρετίζουν την προθυμία του προέδρου Τραμπ να συμβάλει σε ένα καθεστώς εγγυήσεων ασφαλείας «τύπου Άρθρου 5», μέσω ενός «Συνασπισμού των Προθύμων» στον οποίο θα συμμετάσχει και η Ε.Ε.

Εδαφικά ζητήματα: Η Ευρώπη τονίζει πως οποιαδήποτε συζήτηση για εδαφικές αλλαγές πρέπει να στηρίζεται στη νομιμότητα, στο διεθνές δίκαιο και στην αρχή της μη παραβίασης της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας.

Συνεχής υποστήριξη της Ουκρανίας: Οι ευρωπαϊκές χώρες δεσμεύονται να συνεχίσουν τη στρατιωτική, οικονομική και πολιτική στήριξη προς το Κίεβο, μέχρι να υπάρξει μια δίκαιη και βιώσιμη λύση.

Οι δηλώσεις Γουίτκοφ και το επόμενο βήμα

Την ίδια ώρα, αίσθηση προκάλεσαν οι δηλώσεις του ειδικού απεσταλμένου του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο CNN ότι η Μόσχα φέρεται να έκανε «ορισμένες παραχωρήσεις» σχετικά με πέντε κρίσιμες ουκρανικές περιοχές, οι οποίες –όπως είπε– βρίσκονται «στον πυρήνα της συμφωνίας».

Σύμφωνα με το BBC πρόκειται για τις περιοχές Κριμαία, Λουχάνσκ, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα, οι οποίες έχουν βρεθεί στο επίκεντρο του πολέμου και των ρωσικών βλέψεων ήδη από το 2014.

«Οι Ρώσοι έκαναν κάποιες παραχωρήσεις στο τραπέζι σχετικά με αυτές τις πέντε περιοχές», ανέφερε ο Γουίτκοφ, προσθέτοντας ότι «το Ντονέτσκ είναι ένα κρίσιμο ζήτημα, το οποίο θα συζητηθεί αύριο». Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι οι συνομιλίες στον Λευκό Οίκο, παρουσία του Τραμπ και του Ζελένσκι, θα οδηγήσουν σε «αποφάσεις επί τόπου».

Η τοποθέτηση του απεσταλμένου του Τραμπ έρχεται να ενισχύσει τα σενάρια περί μιας άτυπης «συμφωνίας ανταλλαγής» που θα μπορούσε να διασφαλίσει μια εύθραυστη εκεχειρία, χωρίς ωστόσο να επιλύει τις θεμελιώδεις διαφορές ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα.

Ζελένσκι: Διαμορφώνουμε κοινή γραμμή με τους Ευρωπαίους

Με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη σημερινή συνάντηση στις Βρυξέλλες, στην οποία συμμετείχαν τα μέλη του λεγόμενου «Συνασπισμού των Προθύμων».

«Είμαι ευγνώμων σε όλους τους συμμετέχοντες του Συνασπισμού των Προθύμων για τη σημερινή συνομιλία στις Βρυξέλλες – την παραμονή της συνάντησης στην Ουάσινγκτον με τον πρόεδρο Τραμπ. Ήταν πολύ χρήσιμη. Συνεχίζουμε να συντονίζουμε τις κοινές μας θέσεις. Υπάρχει ξεκάθαρη στήριξη στην ανεξαρτησία και την κυριαρχία της Ουκρανίας. Όλοι συμφωνούν ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν διά της βίας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ακόμη ότι «όλοι υποστηρίζουν πως τα βασικά ζητήματα πρέπει να επιλυθούν με τη συμμετοχή της Ουκρανίας σε τριμερές σχήμα – Ουκρανία, ΗΠΑ και Ρώσος ηγέτης».

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε «ιστορική απόφαση» το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να συμμετάσχουν στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. «Οι εγγυήσεις ασφαλείας, ως αποτέλεσμα της κοινής μας δουλειάς, πρέπει να είναι πραγματικά πρακτικές, προσφέροντας προστασία στην ξηρά, στον αέρα και στη θάλασσα, και να αναπτυχθούν με τη συμμετοχή της Ευρώπης», ανέφερε.

Ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας τόνισε ότι συζητήθηκε και το ζήτημα της άμεσης παύσης των εχθροπραξιών. «Φυσικά, μιλήσαμε επίσης για το πώς θα σταματήσουν οι δολοφονίες το συντομότερο δυνατόν. Εργαζόμαστε πάνω σε ένα κοινό όραμα για το τι πρέπει να είναι μια ειρηνευτική συμφωνία – πραγματικά δίκαιη, γρήγορη και αποτελεσματική», έγραψε, ευχαριστώντας τους εταίρους της Ουκρανίας.